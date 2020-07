Tesla staat open voor delen van technologie

Tesla heeft zich in de afgelopen jaren écht gevestigd als één van de grootste wereldwijde spelers in de auto-industrie. De 'oude' gevestigde fabrikanten erkennen dat meer en meer. Volgens Audi geldt Tesla zelfs als voorbeeld op het gebied van accu-integratie en software. Dan kun je je afvragen waarom andere fabrikanten niet een vorm van samenwerking met Tesla aangaan. Op de lange termijn is dat misschien minder handig, maar het kan op de korte termijn mogelijk wel tot interessante producten leiden.

Als het aan Tesla ligt, is het geen enkel probleem om de handen ineen te slaan of overeenkomsten voor het delen van technologie te sluiten: "Tesla staat open voor het in licentie delen van software en om aandrijflijnen en accu's te leveren," zo verklaart topman Elon Musk op Twitter. Volgens hem is het doel van Tesla om elektrische mobiliteit snel een gemeengoed te maken: "We zetten in op het versnellen van (de transitie naar, red.) duurzame energie, niet op het vermorzelen van onze concurrenten," aldus Musk. In het verleden werkte Tesla al samen met Mercedes-Benz en Toyota, al bleek dat toen nog geen lang leven beschoren.