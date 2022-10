‘Tesla Semi op 1 december naar eerste klant’

De Tesla Semi-vrachtwagen moet op 1 december eindelijk aan de eerste klant worden afgeleverd. Als de eerste chauffeur buiten Tesla zelf achter het stuur stapt, leven we vijf jaar nadat we de Tesla Semi voor het eerst te zien kregen.

De Tesla ‘Semi’, wat gewoon een aanduiding is die Amerikanen gebruiken om echte vrachtwagens te onderscheiden van de ‘trucks’ waarmee ze de kinderen naar school brengen, werd in 2017 voorgesteld. Het is een volwaardige ‘truck’, bedoeld om opleggers met zware, grote spullen van A naar B te sleuren. Nu zijn we van Tesla gewend dat we nieuwe modellen al te zien krijgen voordat de ontwikkeling feitelijk van start gaat, dus daar kunnen we ze niet op afrekenen. Toch liet de introductie van de Semi wel heel lang op zich wachten, langer ook dan Tesla zelf hoopte en voorspelde.

CEO Elon Musk komt echter nu met het verlossende woord: op 1 december moet de eerste Tesla Semi aan een klant worden afgeleverd. Die klant is Pepsi, bekend van de gelijknamige cola. Pepsi kan rekenen op een vrachtwagen die in 25 seconden van 0 naar 100 spurt, wat in veel Amerikaanse staten ook gewoon mag. Volgens Tesla verbruikt hij vol beladen tot 37.000 kg minder dan 1,25 kWh per km en houdt de vrachtwagen het dan zo’n 800 (tot zelfs meer) km vol met een volle accu. Dat zou betekenen dat de accu de 1.000 kWh, ofwel 1 mWh, moet benaderen, al krijgen we dat traditioneel niet te horen. Er komt ook een versie met een kleinere accu en dus ook een kleinere actieradius, van zo’n 480 km. Aan de snellader moet de accu in een halfuur weer tot 70 procent vol zijn geladen. De Tesla Semi heeft drie elektromotoren bij de twee achterassen en een voor vrachtwagen-begrippen vrij gestroomlijnde koets.