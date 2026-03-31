‘Tesla-schaamte’. De Elon Musk-stickertjes op Tesla’s laten er soms iets van zien, maar nu blijkt ook uit onderzoek dat sommige mensen absoluut niet (meer) in een Tesla willen rijden.

‘I bought this before Elon went crazy’. Sommige Tesla-rijders voelen zich kennelijk geroepen om met zo’n stickertje duidelijk te maken dat ze niets met de politieke uitstapjes van Tesla-topman Musk te maken willen hebben. Dat de link tussen Musk en Trump niet bij iedereen in goede aarde valt, deed een dip in de verkoopcijfers vorig jaar ook al vermoeden.

Met vermoedens kopen we echter niets, dus zijn we blij dat de Vereniging Elektrische Rijders (VER) ook even naar het fenomeen ‘Teslaschaamte’ heeft gevraagd in het EV- en berijdersonderzoek 2025. Wat blijkt: van de Teslarijders in het onderzoek voelt een stevige 39 procent zich (veel) negatiever over Tesla dan voorheen door de politieke discussies rondom Musk. Tegelijkertijd heeft 52 procent van de Teslarijders daar juist geen last van, nog altijd meer dan de helft dus. Ook is er een klein aandeel (in totaal 9 procent) dat het merk Tesla juist veel positiever is gaan ervaren door de recente uitlatingen van Musk en de gevolgen daarvan.

Dat een mening over de CEO niet noodzakelijkerwijs een rol speelt bij de aankoop, bewijzen de Tesla-rijders trouwens ook. Slechts 13 procent van hen stelt dat de volgende EV hoogstwaarschijnlijk geen Tesla wordt. Van alle ondervraagden - dus ook die met een andere auto – denkt overigens maar liefst 74 procent dat de volgende auto geen Tesla wordt, alleen weten we niet wat voor die groep de overwegingen precies zijn.

Overigens zijn Teslarijders in het aangehaalde onderzoek nog wel flink vertegenwoordigd. 7 procent van de ondervraagden rijdt een Model Y en 7 procent een Model 3, waarmee dit de twee sterkst vertegenwoordigde elektrische modellen zijn. Dat is representatief, want deze Tesla’s hebben een vergelijkbaar groot aandeel in het Nederlandse (EV-)wagenpark.