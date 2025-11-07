Komt er ooit weer een Tesla Roadster? Ja, dat is nog steeds het plan. Wanneer het gaat gebeuren, is echter al jaren onzeker. Keer op keer wordt de komst uitgesteld en ook nu is er weer een nieuwe deadline.

Al jaren maakt Tesla ons lekker met de komst van een nieuwe Roadster. Een auto die bloedsnel wordt en zelfs zou moeten kunnen vliegen. Dat laatste is ongetwijfeld een grap en inmiddels begint ook de tijdlijn van de Roadster één grote grap te worden. Keer op keer wordt de komst uitgesteld en ook dit jaar kunnen we 'm nog niet verwelkomen. Tijdens de aandeelhoudersvergadering werd topman Elon Musk ernaar gevraagd en hij zet nu een voorzichtig cirkeltje om 1 april volgend jaar.

Dat klinkt natuurlijk vrij bijzonder en ook Musk grapt over deze nieuwe deadline. "De onthulling van de Roadster 2, die heel anders wordt dan we tot op heden hebben laten zien, dat evenement is op 1 april volgend jaar. Ik kan dan gelukkig nog wel zeggen het een grap was." Neem ook deze nieuwe datum dus met een flinke korrel zout. Opvallend is overigens dat Musk al wel vast aangeeft dat de productieversie er dus anders uit komt te zien dat het prototype. Ook hoeven we volgens hem niet te rekenen op alle bijzondere kenmerken die er tot op heden over gedeeld zijn. Hij kan dus ongetwijfeld toch niet vliegen en heeft logischerwijs ook geen raketmotoren. Of een belofte uit 2019 over het rijbereik uitkomt, valt ook nog te bezien.