'Tesla Roadster krijgt optionele raketmotoren'

Net als je denkt dat Tesla-topman niet nog iets absurders kan bedenken, lijkt hij het toch weer voor elkaar te krijgen. De Tesla Roadster is nog altijd in ontwikkeling - de uiteindelijk versie krijgen we volgens de laatste berichten volgend jaar pas te zien - maar er staat nu een prototype in het gerenommeerde Petersen Automotive Museum met een uiterst bijzonder stukje informatie erbij. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Electrek staat er op een bordje bij de auto dat er een 'SpaceX-pakket' leverbaar wordt voor de Roadster. Wie dat bestelt, krijgt raketmotoren achterop de Tesla. Geen raketmotoren die enorme vlammen uitslaan, maar koude lucht onder hoge druk. Musk had het hier eerder al eens over, maar de plannen staan nu zwart op wit.

Het pakket is uiteraard vernoemd naar Musk's raketvaartbedrijf SpaceX, dat de raketten ongetwijfeld zal leveren. Er zal vanwege de veiligheid vast een enorme lijst mitsen en maren zitten aan het gebruik ervan en we kunnen ons voorstellen dat het enkel op afgesloten (privé-)terreinen mag. Als je ze inschakelt, moet volgens de informatie op het bordje in 1,1 seconden vanuit stilstand een snelheid van 97 km/h (60 mph) te halen zijn. Bizar. Voor de Roadster zonder rakketten hoef je je bij een sprintje ook niet te schamen. Volgens de huidige verwachtingen duur 0 naar 100 km/h 'minder dan 2,1 seconden' en ligt de topsnelheid boven de 400 km/h.