Tesla Roadster (2011) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

In de ruim tien jaar dat Tesla in Nederland actief is heeft het in ons land meer auto's weten te verkopen dan Dacia vanaf 2005. En dat terwijl Dacia hier toch bepaald geen slechte zaken doet. Maar liefst 74.069 Tesla's zijn er tussen 2012 en 2023 in ons land geregistreerd. Daarvan zijn er maar liefst 42.988 een Model 3, 14.976 stuks een Model S en inmiddels al 10.0472 exemplaren een Model Y. De gevleugelde SUV Model X heeft al 5.571 registraties op naam staan. En die resterende 27 exemplaren dan? Dat zijn Roadsters!

Nog voordat Tesla de Model S in 2013 hier op de markt bracht, verkocht het ook in Nederland een heel andersoortig model. Inderdaad: de Roadster. Hoewel de Roadster al jaren eerder in thuisland de Verenigde Staten debuteerde, duurde het nog tot 2009 voordat het eerste exemplaar in Nederland werd geregistreerd. De Roadster was er in Nederland vanaf net geen €100.000 en stond niet alleen als 248 pk sterke elektrische pretmachine, maar ook als 288 pk sterke Roadster Sport op de prijslijst. Het oranje exemplaar op de foto's is overigens een zogenoemde 'Roadster 2.5', dus de aangescherpte variant die je onder meer herkent aan zijn voorbumper, aan de koelopening daarin met horizontale lamellen. De Roadster Sport-badge achterop verraadt dat dit de meest potente variant van de elektrische tweezitter is.

Waar de Tesla Model S en elk model dat daarna kwam in de basis helemaal door 'de club van Musk' zelf is ontwikkeld, is de basis van de Roadster dat niet. Hoewel het aandrijftechnische deel - en dat was nogal wat - wel volledig uit de koker van Tesla kwam, was de Roadster in de basis een Lotus Elise. De Tesla Roadster had hier altijd een 53 kWh accupakket, goed voor een actieradius van - volgens de vrij nauwkeurige Amerikaanse EPA-cyclus - ruim 390 kilometer. De Roadster was met zijn wagengewicht van ruim 1.200 kilo natuurlijk aanzienlijk zwaarder dan zijn Britse basis was, maar was desondanks bloedsnel. In 3,7 tellen zoem je ermee naar een snelheid van 100 km/h en ook met de iets minder potente basisversie bereik je in 3,9 seconden die snelheid. Momenteel heeft elk Tesla-model een rappere motorversie, maar vergeet niet dat we hier spreken over een EV van meer dan een decennium geleden.

Leuk weetje: de Tesla Roadster was niet alleen de eerste Tesla en de eerste in serie geproduceerde EV met een bereik van meer dan 320 kilometer, maar óók de eerste auto die de ruimte in werd geschoten. Over belangrijke primeurs gesproken. Overigens roept Tesla al sinds 2017 dat het met een nieuwe Roadster komt, al stelt het de komst van die auto steeds uit. Eind 2024 moet de nieuwe Roadster in productie gaan.