Tesla-rijders kunnen nu makkelijker bij andere laadpalen laden

Eén app voor meer

DKV Tesla Supercharger
Joas van Wingerden

Als je een Tesla rijdt en het laden regelt via de bijbehorende app, dan wordt het voortaan een stuk makkelijker om ook bij palen van andere aanbieders op te laden.

Met de laadapp en laadpas van Tesla kon je tot op heden alleen terecht bij laders van Tesla zelf. Daar komt verandering in. Om er ook mee bij andere laadpalen terecht te kunnen, is er de MultiPass-optie. Daarmee kun je via de Tesla-app andere laadstations vinden en daar ook een laadsessie starten, zo melden onze collega's van Tweakers.

Het is nog niet helder welke laadpaalaanbieders onder de MultiPass-oplossing vallen. Het gaat om 'duizend oplaadnetwerken en duizenden oplaadstations in heel Europa'. Als je via Tesla daarbij een laadsessie start, verloopt in elk geval de betaling nog via Tesla. Je kunt beginnen met laden via de app of via een zogenoemde Key Card.

Elektrische Auto

