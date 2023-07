Tesla: 'Prijsverlagingen blijven een optie'

Tesla's forse prijsverlagingen van eerder dit jaar doen zijn winstmarge geen goed. Waar het merk in Q2 van vorig jaar nog zo'n 25 procent van de aanschafprijs van elke verkochte auto overhield, was dat in Q2 van dit jaar 18,2 procent. Dat is in vergelijking met de traditionelere automerken nog steeds een zeer puike waarde, maar ook eentje die dus flink zakte ten opzichte van vorig jaar.

Een van de duidelijke verklaringen voor die marge-afname wordt gevormd door de prijsverlagingen die Tesla eerder dit jaar doorvoerde. Niet alleen in Europa, waarin het merk zowel in Q1 als Q2 van het jaar de prijzen bijstelde, maar ook in China en de Verenigde Staten. In alle belangrijke markten verlaagde Tesla de prijzen met duizenden euro's, met één belangrijk voordeel: de belangstelling voor de producten bleef, ondanks economisch relatief onzeker tijden, hoog. De Tesla Model Y doet het wereldwijd niet voor niets zo goed.

Aantal geproduceerde auto's groeit rap

In het afgelopen kwartaal, dus van april tot en met juni, wist Tesla ruim 466.000 auto's af te leveren, terwijl het merk er net geen 480.000 bouwde. Vrijwel alle auto's vinden dus snel een eigenaar, waardoor Tesla geen grote voorraden opbouwt en het weerbaar blijft in potentieel economisch woelige tijden. En dat is precies de bedoeling, aldus Musk, die het na de cijferpresentatie zelfs 'turbulente tijden' noemt. Desgevraagd zegt hij dat Tesla zo weer de prijzen van zijn auto's zou verlagen als dat nodig is om de interesse ervoor vast te houden.

Dat lukt bovendien aardig; het aantal mensen dat een Tesla koopt neemt rap toe. In Q2 van 2023 namen dus ruim 466.000 Tesla-klanten een auto in ontvangst. Een jaar eerder waren dat er 254.695, en de aantallen groeien nog elk kwartaal. Dat komt overigens volledig door de Tesla's Model Y en 3, want in de aantallen Model S en X zit al even geen groei meer; daarvan leverde het merk er minder dan 20.000 in Q2.