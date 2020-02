‘Tesla overweegt kobaltvrije accu’s’

Tesla overweegt om voor z’n in China gebouwde producten te voorzien van zogenaamde LFP-accu’s, ofwel accu’s zonder kobalt.

Volgens Reuters is Tesla in een ‘gevorderd stadium’ met de gesprekken met een leverancier van zulke batterijen. Accubouwer CATL, voluit Contemporary Amperex Technology, onthoudt zich net als Tesla vooralsnog van commentaar. Als de lithium-ijzer-fosfaat-accu’s er inderdaad komen, is Tesla ook op dat vlak een ware pionier.

Dat de LFP-accu’s nog niet worden toegepast, komt naar verluidt doordat ze minder energie kunnen vasthouden dan de tot nu toe veelgebruikte NCA-variant van de Lithium-ion-accu. De kobalt die daarin is verwerkt is echter niet alleen erg duur, maar komt ook geregeld in opspraak vanwege de bedenkelijke methodes die worden gebruikt om de stof te verkrijgen.

Sinds december levert Tesla in China een lokaal gebouwde Model 3. Die auto zou de nieuwe accu als eerste krijgen, maar gebruik in andere modellen en landen is natuurlijk niet uit te sluiten.