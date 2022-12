'Tesla overweegt Chinese productie terug te schroeven'

Tesla zou zijn Chinese autoproductie in de fabriek in Shanghai willen verlagen, omdat de vraag achterblijft bij de verwachtingen. Dat melden verschillende media op basis van ingewijden.

Mogelijk gaat Tesla zijn Chinese productie met een vijfde omlaagbrengen, te beginnen deze week. De beslissing om de productie te verlagen zou zijn genomen na een evaluatie van de prestaties op de korte termijn, meldt Bloomberg. Vooral op de binnenlandse markt in China zou de verkoop van Tesla's achterblijven. Tesla heeft in toenemende mate te maken met concurrentie van lokale autofabrikanten in China. Een woordvoerder van Tesla in China weigerde tegenover het persbureau commentaar te geven.

Het zou voor het eerst zijn dat de Chinese productie van Tesla vrijwillig wordt verlaagd. Eerder zorgden coronamaatregelen en tekorten aan onderdelen er al wel voor dat in de productie werd gesneden. De capaciteit in de fabriek werd eerder juist nog verdubbeld zodat op jaarbasis zo'n 1 miljoen auto's van de band konden rollen. Eerder waren er al berichten over prijsverlagingen in China, kortere leveringstijden en andere prikkels om de verkopen aan te jagen, wat te denken gaf over de vraag naar de auto's. In oktober bleek dat er in het tweede kwartaal van dit jaar een behoorlijke overproductie was. Topman Elon Musk verklaarde later die maand dat Tesla naar verwachting 'elke geproduceerde auto verkoopt'.