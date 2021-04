Tesla overtreft verwachtingen in eerste kwartaal

Tesla leverde in het eerste kwartaal van 2021 in totaal 184.800 auto’s af, meldt persbureau Reuters. Dat is meer dan de akelig specifieke 177.822 stuks die door analisten werden voorspeld. In totaal werden er in januari, februari en maart 180.338 Tesla’s geproduceerd, iets meer dan de 179.757 die in het laatste kwartaal van 2020 van de band liepen.

Dat Tesla zo goed presteert is knap, want behalve door de zich voortslepende pandemie werd de autobranche in de afgelopen maanden ook geplaagd door een tekort aan microchips. Tesla wist dat probleem te omzeilen en deed naar eigen zeggen vooral in China goede zaken met de Model Y, een SUV die hier nog altijd niet leverbaar is. De gefacelifte Model S en Model X zijn volgens Tesla ook ‘goed ontvangen’, dus men heeft goede hoop op voortzetting van de mooie tendens.