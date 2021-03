Tesla opent nieuwe superchargers nabij Eemnes

Net onder Eemnes, vlak langs de A27, is de nieuwe snellaadplek vanaf vandaag operationeel. Het ligt vlakbij knooppunt Eemnes (A1 en A27) en dus moet het zowel verkeer vanaf de A1 als verkeer vanaf de A27 aantrekken. Er zijn zogenoemde V3-Superchargers aanwezig, waarmee het mogelijk is om met een laadvermogen tot 250 kW te laden. Ter illustratie: een Model 3 Long Range kan daarmee in 5 minuten 120 km rijbereik bijladen. In totaal gaat het om 12 laadpunten.

Het is een verdere uitbreiding van Tesla's laadnetwerk met 32 snellaadlocaties. Het gros daarvan is in of nabij de Randstad te vinden, in het oosten en noorden van het land is de spreiding nog uiterst dun. In de Achterhoek ontbreken ze nog geheel en in Overijssel is er slechts eentje, bij Zwolle. Binnenkort gaat er wel een nieuw station open in Hengelo. Ook in Drenthe is er pas eentje, bij Assen, maar daar komt er volgens planning dit kwartaal nog één bij, bij Klazienaveen. In Friesland ben je nu nog aangewezen op de Superchargers bij Drachten, maar komt er eind dit jaar één bij ter hoogte van het begin van de Afsluitdijk.