Tesla opent in 2027 accucelfabriek in Duitsland

Tesla opent in 2027 een eigen accucelfabriek op het terrein van de bestaande Gigafactory bij Berlijn in Duitsland. De komst van die fabriek werd in 2014 al voorspeld door Elon Musk, al heeft het wat langer geduurd dan hij toen dacht.

In Grünheide, ten oosten van Berlijn, bouwt sinds 2022 de Tesla Model Y en werkt daarnaast aan uitbreiding. Die komt in 2027 in de vorm van een langverwachte accufabriek, lezen we op LinkedIn. Het is (nog) geen officieel Tesla-bericht, maar wel afkomstig van Tesla’s Manufacturing Technician Mirco Colditz. Colditz waagt het bovendien om de Senior Director Manufacturing van Giga Berlin te taggen in het bericht, wat het bericht toch net wat meer gewicht geeft. Colditz stelt dat er in 2027 al voor 8 GWh aan accu’s moet worden geproduceerd in Duitsland. Daarbij zou het gaan om de productie van de daadwerkelijke accucellen en dus niet om de assemblage van accupakketten, want dat doet Tesla al langer in Grünheide.

Tesla maakt hier dus straks in feite op één plek vrijwel alles wat nodig is voor een Model Y en dat is een primeur in Europa. Er zijn weliswaar al accufabrieken, accucellen die in Europa worden geproduceerd en uiteraard ook autofabrieken, maar nergens anders wordt op één plek alles van de cel tot het eindproduct geproduceerd.

Saillant detail: Tesla-topman Elon Musk sprak al in 2014 de wens uit om met een Europese accufabriek te komen. Nu volstaat de huidige assemblagefabriek eigenlijk ook al als inlossing van die ‘belofte’, maar met de komst van de accucelfabriek is er helemaal geen twijfel meer over mogelijk. Het heeft trouwens wel wat langer geduurd dan gedacht: in 2014 dacht Musk nog dat het binnen een jaar of zes wel rond zou zijn.