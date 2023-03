Tesla opent eerste V4-Supercharger ter wereld in Harderwijk

Harderwijk heeft daarmee een wereldprimeur, want dit zijn wereldwijd de eerste V4-Superchargers die in gebruik zijn. Zoals we van het immer mysterieuze Tesla gewend zijn, ging daaraan geen pr-bombarie vooraf. De laders verschenen simpelweg en zijn sinds gisteren daadwerkelijk te gebruiken.

Het verschil tussen V4-laders en de Superchargers van eerdere generaties is heel makkelijk te zien, want de nieuwe palen hebben een totaal ander design. Het grote, roodomrande ‘gat’ in het midden is bijvoorbeeld weg. In plaats daarvan gaat het om strakke, witte, rechthoekige palen, die een stuk hoger zijn dan de oudere exemplaren.

Een belangrijk verschil tussen de oude en de nieuwe palen is de langere laadkabel. Die is bedoeld om het voor niet-Tesla’s makkelijker te maken om aan te meren bij de paal. Bij Tesla's zit de laadpoort altijd linksachter, maar bij andere merken kan dat rechtsachter of ergens aan de voorkant zijn. Dat levert op dit moment al snel problemen op, omdat de auto dan anders dan op de bedoelde plek bij de paal moet gaan staan. Dit verklaart vermoedelijk waarom de V4-superchargers in Nederland staan, want ons land is één van de eerste landen waar dat laden door niet-Tesla’s bij alle Supercharger-locaties mogelijk is. Het Twitter-account Tesla Charging meldt dat dit nu nog even niet geldt voor de net geopende V4’s, maar daarin komt zeer binnenkort verandering.

Als het gaat om laadsnelheid hoeven we in theorie geen wonderen te verwachten van de V4, die net als zijn voorganger maximaal 250 kW levert. Twitteraars en Teslarati merken echter op dat het amperage wel hoger ligt, op 651 in plaats van 425 A. Dat zou kunnen betekenen dat de laders bij een groter aantal verschillende autotypes een grotere en langere piek halen en daarmee sneller zijn. De V4-Superchargers hebben uiteraard alleen een CCS-aansluiting, zoals dat reeds voor de V3 gold. In de VS houdt Tesla vooralsnog vast aan zijn eigen, in 2012 gelanceerde Tesla-connector, wat het laden door niet-Tesla’s daar een grotere uitdaging maakt.