Tesla online veruit meest besproken automerk

Onderzoeksbureau GlobalData zet Tesla bovenaan de lijst van online meest besproken automerken. Tesla wordt in discussies op Twitter en Reddit met afstand het meest genoemd. Tesla zou op die digitale kanalen tussen 1 januari en 17 november dit jaar in maar liefst 461.200 'discussies' genoemd. Dat is maar liefst 130 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Volgens Global Data is in de Tesla-cijfers een piek waar te nemen toen bekend werd dat Tesla 100.000 auto's aan verhuurbedrijf Hertz zou gaan leveren.

Op plek twee vinden we Toyota, al is het gat tussen Tesla en Toyota enorm. GlobalData zegt dat Toyota dit jaar op Twitter en Reddit in 143.400 discussies de hoofdrol speelde. Toch is dat 50 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Op de digitale kanalen werd Toyota vooral veel besproken nadat het de nieuwe Tundra - met hybride aandrijflijn - presenteerde.

Daimler, moederbedrijf van Mercedes-Benz, staat met 137.000 discussies op Twitter en Reddit op plek drie. Het merk kwam in 13 procent meer 'threads' voor dan tussen januari en november vorig jaar. Met name rond de lancering van de EQS was er online veel om Mercedes-Benz te doen. Op plek vier en vijf vinden we achtereenvolgens Honda (116.700 discussies) en Ferrari (100.500 discussies). Opvallend: Ferrari werd op Twitter en Reddit maar liefst 40 procent minder vaak besproken dan in diezelfde periode vorig jaar. Plekken zes tot en met tien worden achtereenvolgens bezet door Porsche, Mazda, Nissan, General Motors en Hyundai.