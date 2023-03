Tesla: nieuwe generatie auto's 50 procent goedkoper te produceren

Woensdag hield Tesla zijn jaarlijkse Investor Day. Tijdens dat evenement belichte Tesla de huidige stand van zaken en blikte het summier vooruit op de toekomst, maar concrete informatie over de komst van een model onder de Tesla Model 3 bleef tegen alle verwachtingen in uit.

Topman Elon Musk bevestigde tijdens de jaarlijkse Investor Day de komst van een nieuwe Gigafactory in Mexico en ook herhaalde Musk dat de Cybertruck in 2024 in productie gaat. Welke auto het in Mexico gaat produceren, is nog niet bekend. Mogelijk wordt de Mexicaanse Gigafactory de geboorteplaats van een nieuw en goedkoper model, al houdt het merk de lippen over de komst van een model onder de Tesla Model 3 nog stijf op elkaar.

Wél geeft Tesla aan dat het auto's in de toekomst tegen tot wel 50 procent lagere kosten kan produceren dan auto's als de Model 3 en Model Y. Ook moeten de aandrijflijnen goedkoper te produceren zijn. Het merk heeft in ieder geval enorme groeiplannen. De productiecapaciteit van Tesla bedraagt momenteel 2 miljoen auto's op jaarbasis, maar dat moeten er in de toekomst maar liefst 20 miljoen zijn. Tesla liet onder meer een slide zien waarop niet één, maar twee tot op heden onbekende modellen onder een doek te zien waren. Deze nieuwkomers moeten een grote rol gaan spelen in Tesla's toekomst.

Tesla zegt onder meer dat het meer nieuwe fabrieken gaat bouwen, productiefaciliteiten die het ook nog eens sneller dan ooit uit de grond kan stampen. Daarnaast is Tesla van mening dat er in de toekomst een grote rol is weggelegd voor warmtepompen en dat ook Tesla zich op die technologie gaat storten.