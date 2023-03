Voor de tweede maand op rij dit jaar is de Tesla Model Y de elektrische auto waarvan er in Nederland de meeste nieuwe exemplaren zijn geregistreerd. Dit zijn de tien populairste nieuwe elektrische auto's van februari.

De plug-in hybride Lynk & Co 01 mocht zich de auto noemen waarvan in februari dit jaar de meeste nieuwe exemplaren in Nederland zijn geregistreerd. Er werden maar liefst 1.089 nieuwe 01's gekentekend en daarmee was de Chinese SUV goed voor een marktaandeel van 3,9 procent. AutoWeek kan je nu vertellen welke elektrische auto de RDW het meeste werk bezorgde.

Net als in januari was de Tesla Model Y de populairste nieuwe elektrische auto van Nederland. Er zijn in februari 653 nieuwe exemplaren van geregistreerd, 33 procent meer nog dan in januari. Op plek twee vinden we de immer populaire elektrische versies van de Volvo XC40. De Volvo XC40 Recharge Electric was in februari goed voor 520 registraties, zo'n 24 procent meer dan in januari.

De Renault Mégane E-Tech Electric lijkt aan populariteit te winnen. De elektrische Fransman stond in januari met 236 registraties op plek vijf, maar eist in februari met 387 gekentekende exemplaren de derde plek op (+64 procent). Van de Peugeot e-208 zijn in februari meer nieuwe exemplaren geregistreerd dan in januari, maar omdat er van andere modellen meer nieuwe exemplaren werden uitgeleverd zakt de elektrische 208 terug van plek drie naar plek vijf.

Populairste elektrische auto's in Nederland, februari 2023