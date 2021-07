Tesla Model Y tóch als Standard Range in China

Saai is het nooit bij Tesla. In 2020 bleek dat het merk de Standard Range-versie van de Model Y toch niet ging voeren. Met het kleinere accupakket zou het hogere en zwaardere model een voor topman Musk onacceptabel kleine actieradius krijgen.

Inmiddels is er echter toch weer een Tesla Model Y Standard Range opgedoken. De Chinese configurator toont sinds vandaag het model, dat net als bij de Model 3 over één elektromotor en dus achterwielaandrijving beschikt. Opvallend is dat de Model Y daadwerkelijk ‘Standard Range’ heet, terwijl de officieel gecommuniceerde instapversie van een Model 3 ‘Standard Range Plus’ heet. Een Standard Range is er daar wel, maar is alleen in bepaalde landen en buiten de configurator om te bestellen.

De Chinese Tesla Model Y Standard Range sprint net als een basis-Model 3 in 5,6 seconden van 0 naar 100. De topsnelheid ligt met 217 wel iets lager. De opgegeven actieradius komt op 525 km, maar daar moet wel bij worden aangetekend dat de Chinese testcyslus erg mild is. Ter vergelijking: een Model Y Long Range komt in China op papier 594 km ver, maar blijft volgens de WLTP-cyclus naar verwachting steken op 505 km.

Opvallend is dat de Chinese instapversie van de Model Y wel verder komt dan de simpelste Model 3. Het lijkt dan ook om een grotere batterij te gaan. De Model Y Standard Range kost in China omgerekend net geen €35.900 inclusief subsidie. Daarmee is hij bijna 10 mille goedkoper dan een Long Range, die er omgerekend naar euro’s voor €45.236 te boek staat.

In Europa blijft het voorlopig bij de Long Range. Eerder vandaag werd bekend dat de in China gebouwde Model Y Long Range in augustus eindelijk in Nederland arriveert, in 2022 gevolgd door de Performance.