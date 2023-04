Tesla Model Y is populairste nieuwe auto van Europa

Tesla-topman Elon Musk wrijft in zijn handjes. De Tesla Model Y was in het eerste kwartaal van dit jaar de best verkochte auto van Europa. De elektrische Tesla Model Y bleef de Dacia Sandero op geruime afstand voor en daarmee is de elektrische cross-over hard op weg om in Europa de best verkochte auto van 2023 te worden.

De Peugeot 208 was in 2022 de populairste nieuwe personenauto van Europa, maar of de kleine Fransman die titel dit jaar weer binnen weet te slepen valt nog maar te bezien. Ook de Europese nummer twee van vorig jaar - de Dacia Sandero - mag dus voor zijn positie vrezen. In het eerste kwartaal van dit jaar is de Tesla Model Y met afstand namelijk de populairste nieuwe auto gebleken. Dat blijkt uit cijfers van Jato Dynamics.

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er in de Europese Unie volgens Jato Dynamics 3,22 miljoen nieuwe personenauto's geregistreerd, 17 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Met name maart had daar een groot aandeel in. Afgelopen maand zijn in de EU namelijk 1,41 miljoen nieuwe personenauto's op kenteken gezet, ruim een kwart meer dan in maart vorig jaar (1,12 miljoen). Die sterke toename in het aantal leveringen komt waarschijnlijk vooral doordat importeurs en fabrikanten de door diverse tekorten opgebouwde tekorten in hoog tempo aan het wegwerken zijn.

De Tesla Model Y was afgelopen kwartaal niet alleen de populairste nieuwe elektrische auto, maar ook de populairste auto in algehele zin.

Populairste nieuwe personenauto's

In de eerste drie maanden van 2023 zijn er in de Europese Unie 71.683 exemplaren van de Tesla Model Y geregistreerd. Dat zijn er maar liefst 173 procent meer dan in het eerste kwartaal vorig jaar. De immer populaire Dacia Sandero - vorig jaar na de Peugeot 208 de populairste nieuwe personenauto in Europa - eindigde met 60.202 exemplaren op ruime afstand van de Model Y op plek twee. Toch had ook de Sandero een topkwartaal. De derde plek is voor de Volkswagen T-Roc waarvan er met 54.960 stuks 50 procent meer werden gekentekend dan in het eerste kwartaal van 2022. De Peugeot 208 - vorig jaar de populairste nieuwe auto van Europa - eindigt in het eerste kwartaal op plek vier. Met 54.336 geregistreerde exemplaren noteerde de Peugeot-broer van de Opel Corsa een bescheiden groei van 3 procent achter zijn naam. Over de Corsa gesproken: die zit de 208 behoorlijk de op hielen. Met 53.307 geleverde exemplaren blijft de Stellantis-stalgenoot slechts 29 stuks achter op de 208. Er werden er afgelopen kwartaal ruim 38 procent meer van gekentekend dan in diezelfde periode vorig jaar.

Top 10 nieuwe personenauto's in Europa - eerste kwartaal 2023

Merk Model Aantal Q1 2023 Verschil t.o.v. Q1 2022 1 Tesla Model Y 71.683 +173 % 2 Dacia Sandero 60.202 +27 % 3 Volkswagen T-Roc 54.960 +50 % 4 Peugeot 208 53.336 +3 % 5 Opel Corsa 53.307 +38 % 6 Toyota Yaris Cross 53.050 +57 % 7 Fiat 500 45.598 +30 % 8 Dacia Duster 45.310 +31 % 9 Renault Clio 44.134 +16 % 10 Volkswagen Golf 42.903 -8 %

Populairste elektrische auto's

Het zal je niet verbazen dat de Tesla Model Y dus ook de elektrische auto was waarvan er in het eerste kwartaal van dit jaar in Europa de meeste nieuwe exemplaren zijn geregistreerd. Het succes van de Tesla Model Y gaat zoals verwacht wel ten koste van dat van de Model 3. Van de Tesla Model 3 werden het afgelopen kwartaal 40 procent minder exemplaren gekentekend dan in dezelfde periode vorig jaar. De Model 3 eindigde op 19.621 exemplaren en is daarmee ondanks het enorme verschil ten opzichte van de Model Y alsnog goed voor een tweede plek in de EV-ranglijst. De Volkswagen ID3 staat met 17.316 exemplaren op plek twee, gevolgd door de Volkswagen ID4. De Dacia Spring weet een vijfde plek te bemachtigen. Interessant is het succes van de MG 4 Electric en Renault Mégane E-Tech Electric die de top 10 binnen komen rijden.

In totaal zijn er in het eerste kwartaal van dit jaar 430.700 nieuwe elektrische auto's in Europa geregistreerd, 33 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Elektrische auto's waren in het eerste kwartaal goed voor een marktaandeel van 13,4 procent.

Top 10 nieuwe elektrische auto's in Europa - eerste kwartaal 2023

Merk Model Aantal Q1 2023 Verschil t.o.v. Q1 2022 1 Tesla Model Y 71.683 +173 % 2 Tesla Model 3 19.621 -40 % 3 Volkswagen ID3 17.316 +105 % 4 Volkswagen ID4 16.646 +52 % 5 Dacia Spring 14.066 +56 % 6 Volvo XC40 Recharge 13.786 +173 % 7 Fiat 500e 13.543 -1 % 8 Peugeot e-208 13.266 +48 % 9 MG 4 Electric 12.720 Nieuw 10 Renault Mégne E-Tech Electric 10.876 Nieuw

Top 10 populairste merken in Europa - eerste kwartaal 2023

Volkswagen is met afstand het merk dat de afgelopen drie maanden de meeste nieuwe auto's in Europa geregistreerde. Het merk schopte het tot 322.723 registraties, 25 procent meer dan vorig jaar. Toyota staat met 220.019 stuks +19 procent) op plek twee.