Tesla Model Y in augustus in Nederland

Tesla begint de levering van de Model Y in Nederland in augustus. Inmiddels zijn de eerste klanten met een reservering daarover ingelicht.

De Tesla Model Y staat op de rol voor levering in augustus. Dat meldt Tesla niet alleen op zijn website maar is volgens Nu.nl inmiddels ook aan klanten met een bestelling gecommuniceerd. Die kunnen nu hun bestelling afronden en vanaf augustus de auto in ontvangst nemen. De Nederlandse introductie van de Tesla Model Y werd aanvankelijk in de herfst van 2020 verwacht, maar werd uiteindelijk naar dit jaar opgeschoven. Aangezien de Gigafactory in Berlijn nog niet operationeel is, gaat het in eerste instantie nog om de in de China gebouwde Model Y.

De levering begint deze zomer met de Tesla Model Y Long Range, die minstens € 65.010 kost. Daarmee kun je 505 km (WLTP) afleggen met een volle accu en in 5,1 seconden van 0 naar 100 km/h spurten. Wie liever wat rijbereik inlevert voor een nog snellere sprint, kan begin 2022 in de Model Y Performance stappen. Voor minimaal € 71.010 heb je dan een Model Y in huis die het versnellen naar 100 km/h in 3,7 seconden doet en naar schatting 480 km haalt met een volle accu. Ook ligt de topsnelheid hoger: 241 km/h tegenover 217 km/h. Aanvankelijk zou er onderaan het aanbod nog een Standard Range komen, maar die werd een jaar geleden geschrapt omdat 'de actieradius niet interessant genoeg zou zijn'. Er rommelt zo nu en dan nog wel wat rond die variant, dus wie weet komt-ie op den duur alsnog.

Update: De eerste exemplaren worden al in augustus geleverd en niet in september, zoals eerder bericht werd.