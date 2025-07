Tesla Model Y in juni weer de nummer één van Nederland

De Tesla Model Y was dit jaar tot nu toe in geen enkele maand de auto waarvan de meeste exemplaren op kenteken zijn gezet. Een wereld van verschil met vorig jaar. In juni was de Model Y wél weer de populairste nieuwe auto van Nederland.

De Kia EV3 was tot op heden de klapper van 2025. Van de elektrische Kia gingen in de periode januari tot en met april in Nederland de meeste exemplaren op kenteken. In mei moest de Kia EV3 niet alleen de Picanto, maar ook de Skoda Elroq voor zich dulden. In juni was de Tesla Model Y wél weer de meest geregistreerde nieuwe auto van ons land. Er zijn 1.250 exemplaren van gekentekend.

Top 5 meest geregistreerde modellen - juni 2025

Merk Model Aantal Marktaandeel 1 Tesla Model Y 1.250 3,6% 2 Skoda Elroq 979 2,8% 3 Tesla Model 3 749 2,2% 4 Kia Picanto 738 2,1% 5 Kia EV3 657 1,9%

De Tesla Model Y was heus niet de enige auto die als een stomend heet broodje over de spreekwoordelijke toonbank vloog. Op plek twee staat de winnaar van mei: de Skoda Elroq. Dat ook de Tesla Model 3 de weg van de Nederlandse havens naar de weg weet te vinden, blijkt uit zijn nette derde plek. Plekken vier en vijf zijn voor twee immer populaire Kia's: de Picanto en de EV3.

Populairste automerken in Nederland - juni 2025

Renault was in juni marktleider, al is het verschil met de nummer twee uitermate klein. Renault zette in juni 19 meer nieuwe auto's op kenteken dan Kia. Daarmee breekt Renault de aaneenschakeling van winnende maanden voor Kia. In de maanden januari tot en met mei waren de Koreanen immers marktleider.

Merk Aantal Marktaandeel 1 Renault 3.024 8,7% 2 Kia 3.005 8,7% 3 BMW 2.651 7,7% 4 Volkswagen 2.434 7,0% 5 Toyota 2.280 6,6%

Populairste nieuwe elektrische auto's - juni 2025

Aangezien de top 5 van meest geregistreerde modellen ongeacht het type aandrijflijn uit vier EV's bestaat, betekent logischerwijs dat de top 5 van meest geregistreerde elektrische auto's slechts op één auto afwijkt: de BMW iX1. Die staat op plek vijf.