Van geen automerk zijn in Nederland in september meer exemplaren geregistreerd dan van Toyota. De Tesla Model Y herpakt zich en mag zich niet één maar twee tronen bezet houden. Dat en meer blijkt uit de registratiecijfers die Bovag, Rai Vereniging en RDC vrijgeven.

In september zijn er in Nederland 32.199 nieuwe personenauto's op kenteken gezet. Een flink aantal, het waren er dan ook 4,4 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Vegen we de cijfers over de eerste drie kwartalen van dit jaar op een hoop, dan komen uit op een aantal van 269.953 geregistreerde nieuwe personenauto's. Dat zijn er wel 3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Van die bijna 270.000 auto's zijn er 87.696 stuks in het derde kwartaal gekentekend. Daarmee scoorde het derde kwartaal wél beter dan hetzelfde kwartaal vorig jaar (+3,4 procent). Om dat in perspectief te zetten: in het eerste kwartaal van dit jaar werden 10,2 procent mínder auto's geregistreerd dan in eerste kwartaal van 2024. In het eerste halfjaar noteerde de Nederlandse automarkt nog een min van 5,6 procent. Er is dus sprake van herstel.

Registraties naar brandstofsoort - januari - september 2025

Type aandrijflijn Aantal Marktaandeel Hybride 131.616 48,8% Elektrisch 93.768 34,7% Benzine 40.234 14,9% Diesel 3.515 1,3% LPG 819 0,3%

Nu we het toch over de eerste drie kwartalen van dit jaar hebben: van alle nieuwe personenauto's die in die periode in Nederland zijn geregistreerd, was bijna de helft een hybride. 48,8 procent, om precies te zijn. Daarbij was 34,7 procent een volledig elektrische auto. Ruim één op de drie dus. Traditionele benzineauto's schopten het tot een marktaandeel van bijna 15 procent. Dit aandeel daalt gestaag, daar de hybride - en dus ook mild-hybride - auto in opmars is. Het marktaandeel van dieselauto's is met 1,3 procent verwaarloosbaar, evenals dat van lpg-auto's (0,3 procent).

Top 5 meest geregistreerde merken - september 2025

Merk Aantal Marktaandeel 1 Toyota 2.789 8,7% 2 Kia 2.757 8,6% 3 Volkswagen 2.683 8,3% 4 Renault 2.670 8,3% 5 Skoda 2.503 7,8%

Toyota is de koning van september. Er zijn in september 2.789 nieuwe Toyota's gekentekend en daarmee claimt het merk een marktaandeel van 8,7 procent. Dat betekent inderdaad dat het Kia van de troon stoot. Het is dit jaar pas de tweede keer dat Kia niet aan de leiding gaat. Veel scheelt het overigens niet: er zijn in september slechts 32 minder nieuwe Kia's dan nieuwe Toyota's gekentekend. Kia staat dan ook op een heel nette tweede plek. Op plek drie vinden we Volkswagen, plekken vier en vijf zijn voor achtereenvolgens Renault en Skoda.

Populairste modellen - september 2025

Merk Model Aantal Marktaandeel 1 Tesla Model Y 1.436 4,5% 2 Kia Picanto 1.095 3,4% 3 Skoda Elroq 987 3,1% 4 Toyota Yaris Cross 739 2,3% 5 Renault Clio 696 2,2%

Is het over en uit voor het succes van de Tesla Model Y? Zeker niet. Dit jaar scoort de Model Y bij lange na niet zo goed als vorig jaar, maar in september was de Tesla wel de meest geregistreerde nieuwe auto van Nederland. Met afstand ook nog. Er gingen 1.436 Tesla's Model Y op kenteken. Daarmee was bijna één op de twintig nieuwe auto's in Nederland een Model Y. Op plek twee staat de onsterflijke Picanto. De Skoda Elroq is en blijft een succesnummer en staat op plek drie. De Toyota Yaris Cross is en blijft in trek, evenals de inmiddels op leeftijd geraakte en zelfs al compleet vervangen Renault Clio.

Populairste elektrische auto's - september 2025

Merk Model Aantal Marktaandeel EV-markt 1 Tesla Model Y 1.436 12% 2 Skoda Elroq 987 8,2% 3 Tesla Model 3 569 4,7% 4 Renault 5 496 4,1% 5 Kia EV3 456 3,8%

Dat de Tesla Model Y in september de populairste nieuwe auto van Nederland was, betekent uiteraard ook dat het de meest geregistreerde EV van ons land was. Op plek twee vinden we - ook geen verrassing - de Skoda Elroq. De ooit niet aan te slepen Tesla Model 3 staat op een zeer respectabele derde plek. De Renault 5 weet de populaire Kia EV3 nipt voor te blijven en staat op plek vier.