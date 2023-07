De Tesla Model Y is niet alleen de populairste nieuwe elektrische auto van Nederland, maar is zelfs van alle nieuwe personenauto's de populairste. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse registratiecijfers van nieuwe personenauto over het eerste halfjaar van 2023 die AutoWeek heeft opgevraagd bij Bovag.

De Tesla Model Y sleept deze week drie titels in de wacht. Onlangs werd immers bekend dat de Tesla Model Y in juni de auto was waarvan de meeste nieuwe exemplaren in Nederland waren geregistreerd. Daarnaast bleek de Model Y in het eerste halfjaar van dit jaar de populairste nieuwe elektrische auto. Het hogere alternatief voor de Tesla Model 3 sleept nu zijn derde bokaal binnen. In het eerste halfjaar was de Tesla Model Y namelijk niet alleen de populairste EV, maar ook de populairste nieuwe personenauto in brede zin.

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn in Nederland namelijk 6.671 nieuwe Tesla's Model Y geregistreerd. Daarmee Tesla met de Model Y in het eerste halfjaar van 2023 een marktaandeel van 3,35 procent in handen. Op plek twee vinden we de Peugeot 208 die zich met 5.990 registraties net geen 3 procent van de registratietaart toe wist te eigenen. Van die bijna 6.000 Peugeots 208 was zo'n 60 procent een elektrische e-208. De immer populaire Kia Picanto was in de eerste zes maanden van 2023 goed voor 5.254 registraties (marktaandeel: 2,6 procent). Met de kakelverse gefacelifte versie hoopt Kia het succes van de Picanto natuurlijk te verlengen. In de Top 5 van meest geregistreerde nieuwe personenauto's in het eerste halfjaar van 2023 vinden we op plek vier de Volvo XC40. Die auto was goed voor 4.992 gekentekende exemplaren waarvan bijna 71 procent een elektrische aandrijflijn had. De Lynk & Co 01 - ook kind aan huis hoog in de maandelijkse ranglijsten - sluit de Top 5 af. Er zijn dit jaar al 4.960 nieuwe 01's geregistreerd (marktaandeel: 2,46 procent). Het hierboven genoemde vijftal was samen goed voor bijna 14 procent van alle nieuwe registraties. Een beste prestatie.

Populairste nieuwe auto's (eerste halfjaar 2023)

Merk Model Aantal Marktaandeel 1 Tesla Model Y 6.761 3,35 % 2 Peugeot 208 5.990 2.97 % 3 Kia Picanto 5.254 2,60 % 4 Volvo XC40 4.992 2,47 % 6 Lynk & Co 01 4.960 2,46 %

In totaal zijn er in het eerste halfjaar van 2023 in ons land 201.791 nieuwe auto's geregistreerd. Dat zijn er maar liefst dik 48.000 meer dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Vorig jaar liepen importeurs als gevolg van leveringsproblemen en obstakels bij toeleveranciers grote achterstanden op, dus dat verschil valt eenvoudig te verklaren.

Hoewel Tesla het afgelopen halfjaar de populairste nieuwe auto in handen had, was Tesla in die periode zeker niet het populairste automerk in Nederland. Dat is - ondanks dat geen model van het merk in de Top 5 staat - namelijk Volkswagen. Volkswagen wist in de eerste zes maanden van dit jaar 18.962 nieuwe auto's in ons land te registreren en was daarmee goed voor een marktaandeel van 9,4 procent. Op plek twee staat Kia met 16.892 registraties en een marktaandeel van ruim 8 procent. Op de derde plek vinden we Peugeot met 12.638 gekentekende auto's (marktaandeel: 6,3 procent). Toyota plant zijn vlag dankzij 12.194 registreerde nieuwe auto's in 6 procent van de Nederlandse automarkt en eindigt op plek vier, gevolgd door Renault op plek vijf met 11.444 nieuwe auto's die bij de RDW zijn aangemeld voor een kenteken (marktaandeel: 5,7 procent). De vijf populairste merken waren samen goed voor bijna 36 procent van alle nieuwe registraties.

Populairste automerken (eerste halfjaar 2023)

Merk Aantal Marktaandeel 1 Volkswagen 18.962 9,40 % 2 Kia 16.892 8,37 % 3 Peugeot 12.638 6,26 % 4 Toyota 12.193 6,04 % 6 Renault 11.444 5,67 %

Volkswagen: Polo aan de leiding

Van merkwinnaar Volkswagen was de Polo met afstand het populairste model. Van de bijna 19.000 in ons land gekentekende nieuwe Volkswagens waren er 3.614 een Polo. De ID4 volgt met 2.248 registraties op plek twee, gevolgd door de net zo elektrische ID3 die met 1.952 registraties de Golf (1.882 stuks) voor wist te blijven. De T-Roc volgt de Golf op de voet met 1.828 nieuw geleverde exemplaren. Oudgediende Up is met 1.765 stuks nog altijd goed voor een zesde plek binnen de VW-gelederen. De Tiguan sluit met 1.744 registraties aan op plek zeven, gevolgd door de Taigo op acht (1.398 stuks) en de T-Cross op plek negen (1.015 stuks). De Passat en Arteon staan met achtereenvolgens 430 en 190 registraties beduidend lager in de ranglijst.

Kia: Ceed blijft EV6 voor

Kijken we naar runner up Kia, dan staat daar uiteraard de Picanto met 5.254 stuks op de tweede plek. Op ruime afstand volgt de Kia Niro met 3.317 registraties op plek twee. Ook de Sportage doet het nog altijd meer dan prima, de middelgrote SUV eindigt binnen de Kia-familie namelijk op de derde plek met 2.350 gekentekende exemplaren. Ook met de inmiddels enigszins op leeftijd rakende Ceed doet de Nederlandse importeur goede zaken. Van de Ceed - de ProCeed en XCeed vallen hier niet onder - werden 1.811 exemplaren gekentekend en daarmee wist het model de elektrische EV6 (1.415 registraties) een stapje voor te blijven. Cross-over Stonic is de laatste Kia waarvan er in het eerste halfjaar meer dan 1.000 stuks zijn gekentekend (1.283 stuks). De ProCeed was goed voor 420 kentekenaanvragen, de XCeed schopte het tot 351 stuks. De Rio, Sorento en de elektrische e-Soul waren goed voor achtereenvolgens 335, 295 en 61 stuks.

Peugeot: van klein naar groot

De Peugeot 208 noteerde in het eerste halfjaar van 2023 bijna 6.000 registraties achter zijn naam en is daarmee met afstand de populairste auto van het merk. De onafgebroken populaire Peugeot 2008 volgt met 3.092 exemplaren op plek twee. De nieuwe 308 valt wel in de smaak, zo lijkt het. De Peugeot 308 staat namelijk met 1.386 registraties op de derde plek. De al even geleden gefacelifte 3008 en 5008 volgen op plekken vier en vijf met achtereenvolgens 892 en 719 registraties. Later dit jaar wordt de 3008 afgelost door een volledig elektrische SUV: de e-3008. De nog behoorlijk frisse 408 heeft wat populariteit betreft de 508 al ingehaald. Hij blijft met 312 registraties zijn grote broer (123 stuks) immers voor.

Toyota: Tweemaal cross aan kop

De Yaris Cross was met 3.082 registraties de populairste nieuwe Toyota in het eerste halfjaar, gevolgd door de Aygo X met 2.715 gekentekende exemplaren. Het lijkt er dus op dat Toyota er behoorlijk slim aan heeft gedaan om de Aygo een opvolger te geven. De vertrouwde Yaris eindigt met 2.231 registraties op plek drie, de Corolla en C-HR eindigen op plekken vier en vijf met achtereenvolgens 1.515 en 1.083 gekentekende exemplaren. De Corolla Cross in de ranglijst de eerste Toyota waarvan afgelopen halfjaar minder dan 1.000 stuks zijn gekentekend (818 stuks), gevolgd door de RAV4 met 308 stuks en de elektrische bZ4X die op 283 exemplaren bleef steken. Van waterstofauto Toyota Mirai zijn 39 exemplaren geleverd. De Prius - de nieuwe moet nog geleverd worden - was nog goed voor 18 gekentekende exemplaren. De Camry (12 stuks), Highlander (9 stuks), GR86 (7 stuks), Land Cruiser (5 stuks), Hilux (1 exemplaar) en de Supra (1 exemplaar) spelen niet geheel verrassend een rol in de marge.

Renault: Pre-facelift Clio als topper

De Renault Clio gaat verkooptechnisch nog altijd behoorlijk als een speer. Dat blijkt wel uit dat de Renault Clio nog voordat de gefacelifte variant wordt geleverd binnen de line-up van Renault het beste scoort. Er kwamen afgelopen halfjaar 2.403 exemplaren van op de weg. De elektrische Mégane E-Tech volgt op plek twee met 2.292 registraties. De Captur volgt die EV met 2.146 stuks op de voet en staat op plek drie. Kadjar-opvolger Austral doet het met 1.449 gekentekende exemplaren en een vierde plek ook bepaald niet verkeerd, hetzelfde geldt voor de gelikt gelijnde Arkana die met 1.129 registraties op de vijfde positie eindigt. Binnen de Renault-ranglijst is de Mégane - alleen nog verkrijgbaar als Estate - de eerste Renault waarvan minder dan 1.000 stuks zijn gekentekend afgelopen halfjaar. De elektrische Zoe volgt op enige afstand van de Mégane, er werden 454 stuks van gekentekend. De Twingo en Grand Scénic (hij is er nog) schopten het tot achtereenvolgens 350 en 248 exemplaren.