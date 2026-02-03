Tesla Model Y en Model 3 Standard alweer geschrapt

Vergeef ons de wat sensatiebeluste kop, want er zijn in feite helemaal geen versies geschrapt van de Tesla Model Y en Model 3. Toch klopt de claim wel, want er bestaat niet meer zoiets als een Tesla Model Y Standard of een Tesla Model 3 Standard. De toevoeging ‘Standard’ is voor beide modellen geschrapt. Omdat er niets voor in de plaats komt, heet de goedkoopste Model Y nu formeel Tesla Model Y Achterwielaandrijving en gaat de goedkoopste Model 3 als – je raadt het nooit – Tesla Model 3 Achterwielaandrijving door het leven. Bij de Model Y is er ook nog een ‘Model Y Long Range Achterwielaandrijving’. Daarboven begint bij beide modellen als vanouds de Premium-modelreeks, te beginnen bij de Long Range Achterwielaandrijving. Alle versies zonder ‘Premium’ of ‘Performance’ in de naam zijn de modellen die we tot voor kort als Standard kenden.

In de VS is er overigens ook een vierwielaangedreven versie van de ‘standaard’ Model Y gelanceerd. Die hebben we in Europa nog niet gezien, maar wie weet verandert dat nog een keer. Daar is het ook weer mogelijk om de (totaal onbruikbare) derde zitrij te bestellen op een Premium AWD, in Europa is die optie nog niet teruggekeerd.