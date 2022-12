Tesla Model Y breekt in Noorwegen 53 jaar oud verkooprecord

Is de Tesla Model Y de Volkswagen Kever van dit moment? Nee, zo'n vaart loopt het nog niet en bovendien is de Tesla Model Y in vrijwel niets behalve zijn wat bolle vorm met de Kever te vergelijken. Wat wel een gegeven is, is dat de Model Y net als de Kever goed verkoopt en zelfs al even de Europese verkoopcijfers aanvoerde. Wat de Model Y nog meer met de Kever gemeen heeft, is dat het een Noors verkooprecord in handen krijgt. De Kever pakte daar in 1969 een verkooprecord met 16.706 verkochte exemplaren in één jaar en dat record bleef tot recent staan. Een hele prestatie! Sinds donderdag is het record echter in handen van de Tesla Model Y.

Tesla meldt op Twitter trots dat de Model Y het 53 jaar oude record heeft overgenomen. Diverse Noorse media bevestigen dit en bij Itavisen lezen we dat de teller nu op krap 17.000 stuks staat. De Model Y is daarmee het best verkochte model ooit op jaarbasis. Er werd zelfs een speciale website geweid aan de 'race' tussen de Tesla Model Y en de Volkswagen Kever, waarop live te volgen was of de Model Y de Kever van de troon zou stoten. Overigens had Tesla het record in 2019 al bijna in handen dankzij de Model 3, maar die kwam toen ruim 1.100 stuks tekort.

Hoe uitzonderlijk hoog het aantal in Noorwegen verkochte Tesla's Model Y is, blijkt wel als we het even vergelijken met de Nederlandse verkopen. In ons land zijn dit jaar tot op heden 1.596 Tesla's Model Y verkocht. Nog geen tiende van het Noorse aantal.