Vervoer jij geregeld zes passagiers waarvan er twee kleine kinderen of volwassenen zonder benen zijn? Dan heeft Tesla misschien wel de ideale Model Y voor je. De Tesla Model Y is namelijk weer als zevenzitter leverbaar!

In oktober 2024 breidde Tesla het leveringsgamma van de Model Y in Nederland uit met een zevenzitsversie. Inmiddels is de Tesla Model Y grondig vernieuwd en zijn er verschillende varianten leverbaar. Daar komt er nu eentje bij. Ook de vernieuwde Tesla Model Y is er nu namelijk als zevenzitter. Inderdaad: met een piepklein achterbankje.

Net als voorheen valt er niet veel te kiezen. De derde zitrij die twee kleine zitplekken toevoegt is opnieuw alleen een optie voor de Tesla Model Y Premium Long Range All-Wheel Drive. Die kost normaal €53.990. De extra zitrij kost €2.500 extra en dat betekent dat een Model Y als zevenzitter in Nederland minimaal €56.490 kost. Het elektrisch bereik is met 600 kilometer identiek aan dat van de Model Y Premium Long Range All-Wheel Drive zónder optionele derde zitrij maar op optioneel 20 inch lichtmetaal.

Wie de derde zitrij bestelt, krijgt een setje instapknoppen op de rugleuningen van de stoelen op de tweede zitrij. Wie daarop drukt, wordt verwelkomd door een tafereel waarbij de stoel naar voren schuift en de rugleuning omklapt. Dat scheelt het nodige perswerk. Achter de derde zitrij heeft een zevenzits Tesla Model Y een bagageruimte van 381 liter. Wie meer nodig heeft, moet de kleinste van zijn twee passagiers thuislaten. Met neergeklapte zittingen achterin kun je 894 liter meezeulen. Gooi je ook de tweede zitrij plat, dan geniet je van 2.094 liter inpakpret. Passagiers op de derde zitrij moeten het zonder 8-inch display doen waar de inzittenden op de tweede zitrij wel op getrakteerd worden. Wel tref je helemaal achterin de Model Y met derde zitrij twee usb-c-aansluitingen.

Wie nu een Tesla Model Y Premium Long Range All-Wheel Drive met derde zitrij bestelt, kan zijn zevenzits Model Y in april tegemoetzien. Interessant: elders in de wereld bestaat een langere en ruimere variant van de Model Y die voluit Tesla Model Y L heet. Die zeszitsversie van de Tesla Model Y lijkt ook naar Europa te komen. Daarover later mogelijk meer!