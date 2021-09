Tesla Model Y als... hybride

Obrist noemt z’n creatie ook nu ‘Hyperhybrid’. Dat het bedrijf na de Model 3 een Model Y ombouwt is op zich niet gek, daar de Model Y en de Model 3 technisch identiek zijn. De Model Y levert zijn grote accupakket in voor een kleiner exemplaar van 17.3 kWh, waarmee het elektrisch bereik ineens op dik 90 km blijft steken.

Om die klap op te vangen, monteert Obrist in de neus van de Model Y een motortje dat het de ‘Zero Vibration Generator’ noemt. Het 999 cc ‘grote’ tweecilindertje blinkt volgens het merk uit in een trillingsvrij en geluidsarme loop, waardoor de ‘HyperHybrid’ niet veel onder zou doen voor een EV als het gaat om NVH (‘noise, vibration & harchness’). De hybride is flink minder snel dan een normale Model Y, want de elektromotor tussen de achterwielen levert slechts 100 kW (136 pk). De seriehybride moet een verbruik halen van 3,3 liter op 100 km, ofwel dik 1 op 30. Het is ook een plug-in, maar Obrist benadrukt dat dat pluggen ‘niet verplicht’ is.

De Oostenrijkers lijken zich sowieso te richten tot mensen met een irrationele angst voor laadkabels. Uiteraard is het hele doel van de HyperHybrid om elektrisch rijden mogelijk te maken zonder de bijbehorende actieradiusstress, al moet gezegd dat een Tesla daar wat ons betreft van nature ook al aardig in slaagt. Waar de vulopening voor de brandstoftank is weggwerkt, vermeldt het verhaal helaas niet.

Aan de buitenkant is de HyperHybrid-Tesla overigens eenvoudig herkenbaar, want de voorbumper zit vol koelopeningen die een Model Y van nature niet heeft. De blauwe auto is slechts een demonstratievoertuig en moet laten zien wat er met de aandrijflijn kan. Obrist verkoopt dan ook vooral de combinatie van krachtbronnen en dus niet de complete auto.