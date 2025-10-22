De tien jaar oude Tesla Model X werd eerder dit jaar in de Verenigde Staten gelijktijdig met de maar liefst dertien jaar oude Model S opgefrist. De vernieuwde Model S is er nu in Nederland en niet geheel toevallig arriveert ook de fonkelnieuwe Tesla Model X nu in de Nederlandse configurator.

Wat verder voor de Model S geldt, geldt in mindere mate ook voor de Model X. Waar de Tesla Model S Plaid nog geheel nieuwe voor- en achterbumpers kreeg, valt de vernieuwde Model X Plaid vanbuiten nauwelijks van de vorige versie te onderscheiden. Dat geldt ook voor de Tesla Model X All-Wheel Drive. De echte Tesla-kenner pikt de vernieuwde varianten er waarschijnlijk alleen uit door de kijken naar de 20- en 21-inch wielen. Die zijn namelijk nieuw en zijn opnieuw bepalend voor de maximale actieradius. Daarover straks meer.

De Tesla Model X heeft nieuwe sfeerverlichting en verbeterde geluidsisolatie waardoor er minder windgeluid en afrolgeluiden van de banden het interieur binnen kunnen dringen. De luchtvering is aangescherpt, er zijn nieuwe banden met een lagere rolweerstand en de Plaid-versie heeft verbeterde elektromotoren en moet net als de Model S Plaid op hoge snelheid stabieler zijn. Interessant: volgens Tesla moet het op de derde zitrij ter hoogte van de schouders net even ruimer zijn dan in de vorige varianten van de elektrische SUV.

Prijzen en specificaties Tesla Model X

De Tesla Model X is er weer als All-Wheel Drive en als Plaid. Ze zijn net zo duur als voorheen. Dat betekent dat de Model X All-Wheel Drive er vanaf €115.990 is en dat de 1.020 pk sterke en driemotorige Model X Plaid minimaal €125.990 kost.

De actieradius van de Model X All-Wheel Drive op 20-inch wielen is vastgesteld op 649 kilometer. Op 22-inch groot Machina geheten lichtmetaal moet je het met een bereik van 600 kilometer doen. De Model X Plaid schopt het tot een actieradius van 609 kilometer op 20-inch wielen, op de 21-inch grote exemplaren moet je genoegen nemen met een bereik van 567 kilometer. De All-Wheel Drive bereikt vanuit stilstand in 3,9 seconden de 100 km/h, de Plaid-versie in slechts 2,6 tellen.

De eerste exemplaren van de vernieuwde Tesla Model X komen in november naar Nederland.

Prijzen Tesla Model X - oktober 2025