Tesla Model S met ruim 1.400 kilometer actieradius

Tesla verkoopt in Nederland momenteel twee versies van de Model S. De bizarre driemotorige 1.020 pk sterke Plaid en de reguliere naamloze versie die met twee samen 670 pk sterke elektromotoren ook bepaald geen kinderachtige aandrijflijn heeft. Die Model S is tevens de versie met de grootste actieradius. Tesla schat het rijbereik van die Model S in op 652 kilometer. Met een ander accupakket komt de Model S echter ruim twee keer zo ver. Bijna 1.420 kilometer zelfs.

De in 2020 opgerichte Amerikaanse start-up Our Next Energy (ONE) heeft een nieuw stukje accutechniek ontwikkeld dat luistert naar de naam Gemini. De Gemini-accu die het in de Tesla Model S heeft gestopt, leverde de auto een actieradius op van zo'n 1.419 kilometer. De ruim 1.400 kilometer die de Tesla Model S uit een volle Gemini-accu wist te persen, werd behaald tijdens een testrit waarbij een gemiddelde snelheid van zo'n 90 km/h werd gereden. De start-up wist bij een eerdere test met een van de Gemini-accu voorziene Tesla Model S zonder bij te laden al een afstand van 1.210 kilometer te rijden. Our Next Energy heeft zijn test-Model S overigens Gemini 001 gedoopt.

Het Gemini-accupakket in deze Model S heeft 204 kWh capaciteit en een hoge energiedichtheid van 416 Wh/L. De Mercedes-Benz Vision EQXX had een 100 kWh accu met een energiedichtheid van 'bijna 400 Wh/L'. Die energiedichtheid maakte het mogelijk dat Mercedes-Benz de 100 kWh kon verpakken in een pakket dat ongeveer de helft van het formaat was van de accu van de EQS. Ook de Gemini-accu zal voor zijn capaciteit van 204 kWh dus bepaald geen zeeën aan ruimte innemen. Het Gemini-accupakket bestaat min of meer uit twee delen met elk een eigen chemische samenstelling. Het deel met lithium-ijzer-fosfaat (LFP)-cellen wordt bijgestaan door een deel dat deze LFP-cellen weer kan bijladen en fungeert dus feitelijk als interne range-extender. Experimenteel dus. Volgens ONE is onder meer kunstmatige intelligentie verantwoordelijk voor het energiemanagement.

Toekomstmuziek? Zou zomaar kunnen, maar Our Next Energy is een serieuze club waar onder meer BMW i Ventures in heeft geïnvesteerd. De Amerikaanse start-up zegt de Gemini-techniek de komende tijd nog door te ontwikkelen.