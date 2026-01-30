Met de Tesla Model S werd het merk Tesla in korte tijd heel bekend in ons land. In die zin blijft dat meer een pionier dan de Roadster. Een 'oud' exemplaar kost je natuurlijk geen fortuin meer, maar echt goedkoop is het ook niet.

Het blijft een gek idee dat 2013 alweer dertien (!) jaar geleden is. Al helemaal als je een Tesla Model S uit dat jaar ziet, want zeg nou eerlijk, je ziet er toch nog steeds niet echt aan af dat je met een auto van zo'n leeftijd van doen hebt. Toch heb je in dat geval één van de alleroudste Models S te pakken. In de zomer van 2012 ging Tesla's eerste volumemodel namelijk in productie en eind dat jaar kon AutoWeek er voor het eerst mee op pad. In maart 2013 trapte Tesla het Europese avontuur van de Model S af.

De Tesla Model S bleek een elektrische auto met een lange adem. Dan doelen we niet direct op de actieradius, maar op de levensduur van het model. Het doek valt namelijk zeer binnenkort en dan ook meteen voor zijn iets jongere broer Model X. Je kunt op het moment van schrijven echter nog gewoon een fonkelnieuwe Model S samenstellen, mits je minstens dik €110.000 te besteden hebt. We kunnen ons goed voorstellen dat je dat wat te ver gaat en dat een gebruikt exemplaar een betere optie is. Goed om te weten: er staan maar liefst 103 gebruikte Tesla's Model S in ons occasionaanbod.

De allergoedkoopste Model S in het rijtje is er eentje uit 2015. Die is dus nog wat jonger zelfs dan de auto die we zo onder de loep nemen. De lagere prijs is goed te verklaren, want dat exemplaar heeft al 350.000 km op de teller. Op zich hoeft dat voor een Model S geen probleem te zijn, maar we snappen het als je liever voor een wat frisser exemplaar gaat, zelfs al draait-ie al wel wat langer mee. Dan komen we uit bij deze 'oer'-Model S. Een exemplaar uit 2013, het eerste Europese jaar. Daar hangt een prijskaartje van €18.950 aan. Aardig wat geld nog voor een auto uit dat jaar, maar zeker als je bedenkt dat de veel jongere en toch ook wel moderner ogende Model 3 al bij bosjes voor beduidend minder aangeboden wordt.

De Tesla Model S staat natuurlijk een stap hoger in de rangorde en het uiterlijk kon ook meer mensen bekoren. Bovendien is dit een exemplaar met een bankje achterin, waardoor je er eventueel zelfs met zeven personen mee op pad kunt. Handig! De kilometerstand van 168.000 km valt alles mee en zo op de foto's ziet de auto er nog best netjes uit. Daar houdt het mooie nog niet mee op. De auto heeft namelijk ook slechts één eigenaar gehad en het gaat hier om een 85 Signature Performance, destijds één van de duurste uitvoeringen. 0 naar 100 km/h gaat dankzij de ruim 400 pk sterke aandrijflijn in zo'n 4,5 seconden. Dit was destijds zo'n Model S waarmee mensen voor het eerst doorkregen dat elektrisch rijden ook leuk kon zijn.

Als je een elektrische auto overweegt, zeker als het om een ouder exemplaar gaat, dan wil je natuurlijk wel een beetje zekerheid over hoe ver je er in de praktijk mee komt. Deze Tesla Model S was met zijn ruwweg 80 kWh bruikbare accucapaciteit indertijd goed voor ruim 400 km rijbereik. In 2022 hadden we een keer een vergelijkbare Model S in onze rubriek Accudegradatie en die kwam er met 87 procent SoH lang niet gek van af. Boven de 300 km rijbereik moet als het goed is wel gaan lukken en anders is het goed om te weten dat zelfs deze toch al redelijk op leeftijd zijnde Tesla nog steeds gratis mag laden aan een Tesla Supercharger. Overtuigd? De auto staat op steenworp afstand van het middelpunt van Nederland in Lunteren.