Tussen de duurste Tesla Model Y en de goedkoopste Tesla Model S zit momenteel een gapend gat. Daar wordt in Noord-Amerika wat aan gedaan, in de vorm van een nieuwe ‘Standard Range’ versie voor de Model S. Ook de Model X profiteert ervan.

Bij Tesla is het aanbod nadrukkelijk opgesplitst in twee ‘modelfamilies’. De Model 3 en Model Y lijken sterk op elkaar en opereren in Nederland allebei (ruim) rond de €50.000, terwijl voor het soortgelijke ‘setje’ Model S en Model X altijd meer dan een ton wordt gevraagd. Een deel van de oplossing lijkt nu op komst in de vorm van nieuwe ‘Standard Range’-versies van de Model S en Model X. In vergelijking met de reguliere, officieel naamloze, ‘Long Range’-versies krijg je dan minder bereik en minder vermogen, maar uiteraard kost dat dan ook minder.

Actieradius

Via de Canadese website van Tesla – lang leve het metrisch stelsel – leren we het een en ander over deze nieuwe uitvoeringen. Voor de Model S belooft Tesla daar een actieradius van 480 tot 515 kilometer. Ter vergelijking: de Long Range wordt daar met ‘604 tot 652 kilometer’ verkocht en staat bij ons te boek met een WLTP-bereik van 640 kilometer. Dat komt dus aardig overeen, dus reken bij een eventuele Europese versie van de Tesla Model S Standard Range ook op een actieradius van zo’n 500 kilometer. Bij de Model X is het bereik flink kleiner: 410 tot 433 kilometer, tegen 531 tot 560 kilometer voor een Long Range in Canada.

Snel

Over vermogen en accu-inhoud rept Tesla niet, maar het is wel duidelijk dat de Standard Range-versies 'gewoon' twee elektromotoren en dus vierwielaandrijving hebben. Snel zijn ze daarmee evengoed. De Model X Standard Range knalt in 4,6 seconden van 0 naar 100, de Model S zelfs in 3,8. De topsnelheid is in beide gevallen gelijk aan die van de Long Range, wat voor alle modellen 240 km/h betekent.

Prijzen

Dan de prijs. De Tesla Model S Standard Range kost in Canada 121.990 dollar, omgerekend €82.859. Daarmee is de auto zo’n 10,7 procent voordeliger dan een Long Range. Trekken we dat door naar Nederland, dan zou een Tesla Model S Standard Range toch nog zo’n €96.000 gaan kosten. Het reguliere model is hier ook al behoorlijk prijzig, met €107.490. Daarbij tellen we voor het gemak de afleverkosten nog niet eens mee, want eigenlijk heb je een Model S hier niet voor minder dan €108.493. De Model X Standard Range kost in Canada omgerekend €83.594, tegen €92.435 voor de Long Range.

Naamgeving

Tot slot moeten we het nog even hebben over de naamgeving. Dat Tesla deze nieuwe varianten ‘Standard Range’ noemt en de ‘Long Range’ als naamloos uitgangspunt laat voortbestaan, wijkt af van het beleid dat het merk bij de kleinere modellen voert. Bij de Model 3 werd de toevoeging ‘Standard Range (plus)’ ooit juist geschrapt, en is het achterwielaangedreven basismodel de uitvoering die het zonder versie-naam doet. Daar is het aanbod achtereenvolgens ‘Model 3’, ‘Model 3 Long Range’ en ‘Model 3 Performance’, tegen ‘Model S Standard Range’, ‘Model S’ en ‘Model S Performance’ bij de grote broer.

Of en wanneer we de Standard Range-varianten van de Model S en Model X in Europa kunnen verwachten, is nog niet bekend. In het verleden waren er wel al veel minder dure en snelle versies beschikbaar. Zo kenden we de Model S als 60, 60D (van 'Dual', met twee motoren), 70 en 70D. Prijzen begonnen dan zo rond de €80.000, al was de beschikbaarheid van verschillende uitvoeringen zoals altijd bij Tesla sterk afhankelijk van de periode. Een Tesla Model S 60 had een beloofd bereik van 400 kilometer en deed 5,5 seconden over de 0-100-sprint.