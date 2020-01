Tesla Model 3 volgens Obrist beter met brandstofmotor

Je kunt je vast nog wel herinneren dat BMW de i3 ooit leverde met range-extender. Een tweecilinder-motor van een motorfiets kwam behoorlijk luidruchtig tot leven als het einde van de betrekkelijk kleine accu in zicht kwam. Op die manier moest de 'range-anxiety' tegen worden gegaan, maar het concept sloeg niet bepaald aan. Obrist pakt het met deze Obrist Mark II (een tweede prototype van het Oostenrijkse bedrijf) anders aan. Het betreft een Tesla Model 3 waar het bestaande accupakket plaats heeft gemaakt voor een veel lichtere (98 kilo) 17,3 kWh-accu. Een tweecilinder-motor in de neus van de Tesla zorgt tijdens het rijden voor extra stroom.

Helemaal hetzelfde als bij bijvoorbeeld de i3 werkt het niet. De verbrandingsmotor voorin schakelt pas aan bij 65 km/h en blijft boven die snelheid constant op een laag toerental draaien. Het is volgens Obrist amper merkbaar als de krachtbron aan staat en men noemt het zelfs een 'Zero Vibration Generator'. De 'Obrist-Model 3' komt puur elektrisch slechts 100 km ver met de kleine accu, maar de generator moet volgens het bedrijf een actieradius van zo'n 1.000 km mogelijk maken. De aandrijving geschiedt enkel vanaf de bestaande elektromotoren, de verbrandingsmotor zorgt alleen voor het constant bijladen van de accu.

Obrist geeft voor de generator een verbruik van 2,0-liter per 100 km op. De beloofde actieradius van 1.000 kilometer kost je dus gemiddeld ongeveer slechts 20 liter benzine. Daarbij ligt de CO2-uitstoot volgens de Oostenrijkers op maar 23 gram per kilometer. Emissievrij is de auto vanzelfsprekend dus niet, maar vergelijk het eens met een reguliere auto met verbrandingsmotor. Daarbij is direct helder hoeveel uitstoot er is bij het genereren van de stroom waar de auto op rijdt, waar dat minder inzichtelijk is als je een reguliere EV aan een laadpaal hangt.

De Hyper Hybrid, zoals Obrist het concept noemt, is volgens het bedrijf een alternatieve kijk op het schoner maken van mobiliteit. Obrist is van mening dat EV's nog te duur zijn, voor een belangrijk deel vanwege de accu's. De veel kleinere accu van de Hyper Hybrid moet de kosten drukken. Het idee is om in zee te gaan met grote merken en hen onder andere de 'Zero Vibration Generator' te leveren, voor een Hyper Hybrid-aandrijving. Ook een accu, door Obrist zelf ontwikkeld, hoort bij de mogelijkheden. Dat liet men al zien bij de Mark I, een Geely EC7 (laatste twee foto's) waarbij de complete aandrijflijn werd vervangen door de generator en een accu van Obrist. Of het aan zal slaan, is nog maar zeer de vraag. Een interessante kijk op het hele verhaal is het op zijn minst wel.