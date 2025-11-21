‘Tesla Model 3 Standard komt volgende maand’

Dit nieuws is nog niet officieel, maar komt wel van een bron die we ‘betrouwbaar’ zouden durven noemen. De komst van de goedkope Tesla Model 3 Standard is bovendien verre van onlogisch. Tesla heeft immers al een Model Y Standard in het aanbod en presenteerde de Model 3 Standard eerder al in de Verenigde Staten. De komst naar Europa leek een kwestie van tijd en als de auto inderdaad in december arriveert, hebben we niet eens zoveel geduld nodig.

De Tesla Model 3 Standard is qua recept zeker vergelijkbaar met de Model Y Standard, maar niet identiek aan die auto. Beide ‘Standards’ zijn door allerlei ingrepen en het weglaten van wat functies en luxe goedkoper dan hun reguliere broertjes, maar bij de Model 3 gaat de ‘kaalslag’ aanzienlijk minder ver dan bij de Y. In Noord-Amerika heeft de Model 3 Standard bijvoorbeeld gewoon de koplampen en achterlichten van de ‘normale’ Model 3. Ook treffen we in het interieur een volwaardige middenconsole aan, heeft de Amerikaanse 3 Standard nog altijd een glazen panoramadak en is de wielmaat met 18-inch gelijk. Wel verwachten we gezien de afwijkende wieldoppen stalen wielen (net als bij de Y). Verder zullen ook hier de stoelknopjes zijn geschrapt en doet de Model 3 Standard het ongetwijfeld zonder sfeerverlichting, zonder elektrische stuurwielverstelling, zonder stoelverwarming achterin, zonder tweede touchscreen en zonder volledig met kunstleer beklede stoelen.

Ook in technisch opzicht wijkt de Standard flink af van de auto die vanaf zijn komst als ‘Premium’ zal worden aangeduid. Zo heeft hij eenvoudigere schokdempers, de kleinst mogelijke accu en een minder krachtige elektromotor. De precieze prestaties zullen ongetwijfeld wat afwijken van de Amerikaanse specificaties, maar reken gerust op een rijbereik van rond de 550 kilometer en een 0-100-tijd van maximaal een seconde of zes.

De goedkoopste Tesla

De grote vraag is uiteraard wat deze auto moet gaan kosten, maar dat horen we als deze geruchten kloppen in december. Op dit moment is de goedkoopste Model 3 €41.990, want Tesla besloot onlangs om de prijs van dit huidige basismodel met €2.000 te verhogen. Bij de Model Y verdween het reguliere rwd-instapmodel bij de komst van de Standard en alles wijst erop dat dit ook bij de Model 3 het geval gaat zijn. Boven het basismodel kom je dan dus meteen in de Long Range RWD uit, die op het moment van schrijven voor €45.990 in de boeken staat. Een Tesla Model Y Standard kost €39.990. Dat is precies wat de Model Y Standard in dollars kost in de VS en passen we die ‘rekenmethode’ toe op de Model 3 Standard, dan zou die auto bij ons €36.990 moeten kosten. Volgende maand weten we het. Althans, vermoedelijk.

Als occasion

Voor relatief weinig geld in een Tesla Model 3 stappen kan overigens nu al, want de occasions blijven erg betaalbaar. De grootste prijsdaling lijkt nu wel achter de rug, maar voor bedragen vanaf zo'n 16 mille moet het toch lukken.