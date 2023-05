De Tesla Model 3 is er sinds enige tijd ook weer als Long Range met achterwielaandrijving. De Tesla Model 3 met de grootste actieradius is er in principe alleen voor zakelijke klanten, maar dankzij voorraadauto’s komen we nu toch meer over de auto te weten. De Tesla Model 3 LR RWD lijkt zo bovendien alsnog bestelbaar voor particulieren. Met een omweg, maar die omweg is gelukkig geen probleem voor dit model.

De Tesla Model 3 Long Range RWD combineert het grote accupakket van de Long Range Dual Motor met de enkele elektromotor van de instapversie, die voorheen Standard Range Plus heette. De Long Range RWD verscheen in 2019 voor het eerst en werd later dat jaar ook weer geschrapt, maar keerde onlangs terug. Net als voorheen tref je hem niet in de configurator aan, maar is het een zogenaamde ‘off-menu’-optie waar je speciaal naar moet vragen.

Anders dan voorheen kan dat anno 2023 alleen als je een zakelijke klant bent, maar daar lijkt een oplossing voor. Op de pagina ‘snel leverbaar’ van Tesla treffen we op het moment van schrijven twee ‘Long Range Achterwielaandrijving’-versies aan, al zal die voorraad wisselen. Die voorraadauto’s lijken dus ‘gewoon’ bestelbaar voor particulieren, die dan €46.993 betalen inclusief afleverkosten. Overigens kun je voor dat geld - mits voorradig - kiezen tussen wit en zwart. Tesla heeft beide lakkleuren ‘gratis’ gemaakt voor de Model 3, die aanvankelijk standaard in zwart, en later standaard in wit werd afgeleverd.

De voorraadauto’s leveren een aantal inzichten op. Zo is het beloofde bereik niet de eerder gecommuniceerde 634 kilometer, maar 620 kilometer. Vermoedelijk heeft dat te maken met het feit dat Tesla voor de officiële actieradius het cijfer van de uitvoering met grotere 19-inchwielen hanteert. Bij de reguliere instapversie levert dat een officieel cijfer op van 491 kilometer, terwijl de versie met 18-inch door Tesla wordt geschat op 510 kilometer. Met 620 kilometer is de Long Range RWD uiteraard nog altijd wel de versie met het grootste rijbereik: een Long Range AWD komt tot 602 kilometer volgens de WLTP-norm.

Nog een interessant gegeven: de auto’s in de vooraadlijst zijn volgens de Tesla-site uitgerust met een ‘gedeeltelijk premium interieur’. Met die wat vage term bedoelt Tesla het binnenste dat zich vooral onderscheid door de afwezigheid van een aantal speakers, inclusief subwoofer. Daarmee zou de Long Range met achterwielaandrijving qua uitrusting gelijk zijn aan de instapversie, en dus niet aan de reguliere Long Range. Tegelijkertijd menen we wel gewoon mistlampen te zien, wat weer een typisch Long Range-kenmerk is. Volledige zekerheid over de uitrusting zullen we op Tweede Pinksterdag niet krijgen, maar het feit dat de auto’s bestelbaar zijn, is natuurlijk wel interessant.