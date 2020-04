Tesla Model 3 Long Range-RWD keert terug in China

Het is de heilige graal onder Model 3-kopers die actieradius boven alles stellen: de Long Range-Rear Wheel Drive-varaint. Dit off-menu-aanbod bestaat in de VS en Europa al maanden niet meer, maar keert nu in China terug.

In juni vorig jaar berichtten we dat de Long Range-RWD-versie van de Tesla Model 3 van het menu was geschrapt. Nu is dat eigenlijk een verkeerde uitdrukking, want de auto heeft strikt genomen nooit op het menu gestaan. De Long Range-RWD stond niet in de configurator, maar was middels een belletje of mailtje aan Tesla wel bestelbaar als alternatief voor de reguliere Long Range-versie.

Met die auto deelde deze RWD z’n grote accupakket, maar de aandrijving geschiedt in dit geval slechts door één elektromotor. De achterwielaangedreven variant bleef daarom wat acceleratie betreft wat achter bij de ‘Dual Motor’-versie, maar kon mooi wel bogen op een WLTP-actieradius van dik 600 km, waar de ‘normale’ Long Range het met 560 km moet doen. Bovendien was de RWD met een prijs van zo’n 55 mille een stukje goedkoper dan de AWD-versie.

In plaats van AWD

Klinkt ideaal, maar helaas besloot Tesla het gamma halverwege 2019 wat te vereenvoudigen. Nu Tesla de Model 3 ook in China bouwt, heeft het merk echter ook de mogelijkheid om voor die markt afwijkende versies te voeren. Tot voor kort werd alleen de Standard Range Plus-variant in China gebouwd en werden de Amerikaanse Long Range- en Performance-varianten nog gewoon uit de VS gehaald.

Nu lijkt daar verandering in te zijn gekomen. De nieuwe Long Range RWD komt in plaats van de Amerikaanse Long Range AWD-trim. Tesla belooft 445 km voor de Standard Range Plus en 668 km voor de nieuwe Long Range, waarbij moet worden aangetekend dat daarbij een andere meetcyclus wordt gehanteerd dan bij ons. Aangezien de Standard Range Plus hier voor 409 km te boek staat, is het veilig om aan te nemen dat de WLTP-range van de achterwielaangedreven Long Range-versie hier zou neerkomen op zo’n 610 km, min of meer gelijk aan wat men hier destijds voor deze variant opgaf. De acceleratie van 0 naar 100 neemt 5,3 tellen in beslag, wat langzamer is dan de Dual Motor (4,6 s) maar iets sneller dan de instapversie (5,6 s).

Goedkoper dan onze SR+

Goedkoper is de nieuwe Long Range uiteraard ook. Voorheen moest er omgerekend zo’n 57.000 euro worden afgetikt voor een Model 3 Long Range in China, maar nu is dat bedrag gezakt naar 339.050 yuan, ofwel zo’n 44.000 euro. In beide gevallen gaat het om bedragen na aftrek van een aankoopsubsidie. Zonder dat voordeeltje kost een Chinese Long Range 366.550 Yuan, 47.616 euro. Dat is nog altijd flink minder dan wat een vierwielaangedreven Long Range in Nederland kost (58.300) en zelfs goedkoper dan een alhier geleverde Standard Range Plus (48.800).