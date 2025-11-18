Tesla Model 3 is nu duurder dan Model Y

Voor €39.990 kon je bij Tesla kiezen tussen de basisversie van de Model 3 en de basisversie van de Model Y. Dat is niet langer het geval, want de Model 3 is €2.000 duurder geworden.

Bovenstaande klinkt natuurlijk een beetje gek. Een Model 3 is immers kleiner dan een Model Y, maar laten we niet vergeten dat van laatstgenoemde onlangs een goedkopere ‘Standard’-versie is gelanceerd. Dat is die auto van €39.990 en voor dat geld krijg je dan weliswaar meer ruimte dan bij een Model 3, maar ook minder afwerking en minder uitrusting. Een Model 3 Standard is er overigens ook, maar in Europa is die ‘kaalgeslagen’ versie (nog?) niet leverbaar.

Wel is de hier goedkoopste versie van de Tesla Model 3, de auto die simpelweg ‘Tesla Model 3 Achterwielaandrijving’ heet, duurder geworden. Het scheelt €2.000 en betekent dat je nu minimaal €41.990 neertelt voor een Model 3. Voor dat geld krijg je een Model 3 met een LFP-accu van ongeveer 60 kWh. het WLTP-rijbereik is officieel 520 kilometer, maar Tesla schat zelf in dat dat 554 kilometer moet zijn als je voor de standaard 18-inch wielen kiest.

De overige versies zijn nog net zo duur als voorheen. Dat betekent dat je voor €45.990 in een Long Range met achterwielaandrijving stapt (tot 750 km bereik) en minimaal €50.990 kwijt bent voor een Model 3 met twee motoren en vierwielaandrijving. Topversie Performance is met €58.490 nog weer flink duurder, maar dan krijg je ook een razendsnelle auto met sportstoelen, een sportonderstel, andere remmen en een sportiever uiterlijk.