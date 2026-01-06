Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Tesla Model 3 is met afstand de populairste tweedehands elektrische auto

Keihard de winnaar

8
Tesla Model 3
Lars Krijgsman

De Tesla Model 3 was jarenlang de populairste nieuwe elektrische auto van Nederland. Nu domineert hij de tweedehandsmarkt.

Er is vorig jaar een recordaantal tweedehands auto's verkocht, ruim 2,1 miljoen exemplaren. Daarvan was 4,8 procent een elektrische occasion, zo'n 102.000 exemplaren dus. De Tesla Model 3 domineerde lang de markt van nieuwe EV's en zwaait nu de scepter over de markt van gebruikte elektrische auto's.

In 2025 zijn er in Nederland 11.338 gebruikte Tesla's Model 3 verkocht. Daarmee was hij goed voor een aandeel van 11,1 procent in de tweedehands EV-markt. Ruim 1 op de 10 van alle vorig jaar verkochte tweedehands EV's, was dus een Tesla Model 3. Het gat tot de nummer twee is enorm. De Volkswagen ID3 staat met 4.595 verkochte gebruikte exemplaren en een aandeel van 4,5 procent op plek twee. Opvallend: de Audi E-tron volgt op plek drie met 4.236 verhandelde exemplaren. Daarin heeft de relatief lage restwaarde ongetwijfeld een rol gespeeld.

Top 10: populairste tweedehands EV's

ModelRegistratiesMarktaandeel
1Tesla Model 311.33811,1%
2Volkswagen ID34.5954,5%
3Audi E-tron4.2364,2%
4Kia Niro3.9603,9%
5Tesla Model Y3.3273,3%
6Hyundai Kona3.1063,0%
7Peugeot 2082.6532,6%
8Volvo XC402.5222,5%
9Skoda Enyaq2.4482,4%
10Renault Zoe2.3802,3%

Tweedehands Tesla Model 3

Ben je zelf op jacht naar een Tesla Model 3, maar is een nieuwe je te duur of heb je daar simpelweg geen behoefte aan? Kijk dan vooral bij het uitgebreide occasionaanbod op AutoWeek.nl. Daar tref je maar liefst 440 gebruikte exemplaren van de Tesla Model 3 aan. De goedkoopste kost nog geen €13.000. Voor dat geld rijd je een zes jaar oud exemplaar met 240.000 kilometer ervaring,

8 Bekijk reacties
Tesla Tesla Model 3 Elektrische Auto Occasions

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Tesla Model 3 RWD 60 kWh/ Nieuw Model/ Panodak/ Sfeer

Tesla Model 3 RWD 60 kWh/ Nieuw Model/ Panodak/ Sfeer

  • 2023
  • 53.415 km
€ 33.950
Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh | Org. NL | Panoramadak | Leder |

Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh | Org. NL | Panoramadak | Leder |

  • 2019
  • 93.121 km
€ 19.400
Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh 93% SOH Autopilot 19 Inch

Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh 93% SOH Autopilot 19 Inch

  • 2020
  • 137.801 km
€ 17.875

Lees ook

Achtergrond
Luc spuit Tesla Model 3 af in wasbox, autowassen, schoon

Dit zijn de 2025 tops en flops van de redactie deel 2

Nieuws
Tesla Model 3 Standard

Tesla Model 3 Standard: bekende prestaties voor vijf mille minder

Nieuws
Tesla Model 3 Standard

Nieuwe Tesla Model 3 Standard is goedkoopste Tesla ooit

Nieuws
Tesla Model 3 Standard

‘Tesla Model 3 Standard komt volgende maand’

Nieuws
Tesla Model 3

Tesla Model 3 is nu duurder dan Model Y

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (8)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.