Tesla Model 3 grondig vernieuwd én verbeterd

‘America First!’, riep een bekende Amerikaanse president nog niet zo heel lang geleden. In het geval van de vernieuwde Tesla Model 3 gaat die vlieger niet op, want deze rondom stevig aangepaste auto krijgen we éérst in Europa te zien.

Nieuwe neus en kont

Vrijwel geheel nieuw interieur

Nog efficiënter

De Tesla model 3 is vernieuwd. Dat hing al even in de lucht, maar in Oslo konden we er vandaag voor het eerst aan ruiken en voelen. Met name dat voelen is interessant, want Tesla heeft naar eigen zeggen alles op alles gezet om de kwaliteit en kwaliteitsindruk naar een hoger plan te tillen. Niet zonder succes, want een dichtslaande deur klinkt inderdaad steviger dan we ooit bij dit merk hebben meegemaakt. De hele carrosserie is verstevigd, het onderstel is aangepast voor meer comfort, er is dubbel glas voor de achterruit en achterste zijruiten en betere, zachtere materialen maken het interieur mooier en stiller. Tenzij je dat niet wilt, trouwens, want het toch al indrukwekkende audiosysteem krijgt nog eens een boost. Long Range-versies profiteren nu van maar liefst 17 speakers, wat samen met aangepaste versterkers voor een ware concert-beleving moet zorgen.

Sfeerverlichting

Het binnenste van de Tesla Model 3 gaat sowieso stevig op de schop. De minimalistische basis-opzet met één groot, centraal scherm blijft intact, maar dat scherm heeft een dunnere rand en vrijwel alle zichtbare onderdelen zijn nieuw. Er is meer aandacht uitgegaan naar fraaie details, klepjes en handgrepen voelen steviger aan en de rondom aangebrachte sfeerverlichting zorgt ervoor dat het ook in het donker gezellig blijft in de Tesla. Het stuurwiel is ook nieuw. Het bevat net als in de Model S en Model X ‘knopjes’ voor richtingaanwijzers en ruitenwissers. De ‘PRND’-functies voor de rijrichting verhuizen naar het scherm, zodat ook hier nu de bedieningshendels aan de stuurkolom in het geheel konden worden geschrapt.

Tweede touchscreen

Zelfs de stoelen van de Tesla Model 3 zijn aangepast. Zo zijn de voorstoelen voorzien van stoelventilatie en staat de zitting van de achterbank onder een andere hoek, wat het zitcomfort ten goede komt. De middenarmsteun is hier trouwens ook anders en er is wat te doen achterin, want net als de grotere Tesla’s heeft de Model 3 nu een touchscreen achterin. Daarmee hebben achterpassagiers voor het eerst de heerschappij over de verwarmde achterbank, maar er is meer. Zo kun je filmpjes kijken op het scherm en bedien je hier net als voorin de richting van de luchtstroom, omdat er hier nu net als voorin een ‘Airwave’ is in plaats van traditionele ventilatieroosters. Dat wil zeggen: een smal, vrijwel onzichtbaar ventilatierooster waarvan de richting op digitale wijze wordt bepaald.

Exterieur

Aan de buitenkant is het niet zo moeilijk om te zien dat je met een nieuwe Model 3 van doen hebt. De neus lekte al eens uit en krijgt inderdaad nieuwe, sterk afgeplatte koplampen, met modieuze dagrijlicht-slierten. De voorbumper heeft een andere vorm en wordt ontdaan van de mistlampen. Achteraan zijn er ook nieuwe lichtunits, die zich op opvallende wijze om het plaatwerk van de achterklep krullen. Als gevolg daarvan gaan de lichtunits nu mee omhoog. De functies worden in dat geval overgenomen door extra lichtunits in de bumper, die vrijwel onzichtbaar zijn weggewerkt in de reflector die daar toch al zat. Het Tesla-logo verdwijnt van de achterklep en maakt plaats voor een uitgeschreven vorm van de merknaam. De achterbumper krijgt een grotere zwarte ‘kin’, enigszins vergelijkbaar met hoe een Model Y die heeft. Nu het toch over die auto gaat: reken maar dat ook het hogere broertje van de Model 3 op termijn gaat profiteren van wijzigingen die sterk lijken op wat we nu bij de Model 3 zien.

Betere stroomlijn

De uiterlijke wijzigingen zijn er niet alleen maar voor de show, maar brengen ook verbeteringen op het gebied van aerodynamica. De cW-waarde gaat van 0,225 naar 0,219 en dat betekent dan weer dat het verbruik met enkele procenten daalt. De actieradius profiteert daar natuurlijk ook van, terwijl de aandrijfijnen en accu’s niet worden gewijzigd. Ook aan het vermogen wordt dus niet gesleuteld: volgens Tesla 208 kW/283 pk voor de RWD en 366 kW/498 pk voor de Long Range. De Performance hebben we nog niet in vernieuwde vorm gezien. Die versie keert wel terug, maar wellicht verandert er daar dus wél wat aan het vermogen.

€1.000 duurder

Wie nu een nieuwe Tesla Model 3 bestelt, krijgt al de nieuwe variant voorgeschoteld. Dat geldt ook voor mensen die recent een Model 3 hebben besteld, maar nog geen auto aan hun bestelling gekoppeld kregen. In vergelijking met de versie van voor de facelift is de auto precies €1.000 euro duurder. Dat betekent dat een achterwielaandrijver nu minimaal €42.990 (ex afleverkosten) kost, en je voor €50.990 in een Long Range met vierwielaandrijving stapt. De optielijst is als vanouds overzichtelijk, met twee wielsoorten, twee interieurkleuren en vijf exterieurkleuren. Wel zijn de wielen en twee lakkleuren – rood en grijs – anders dan voorheen. Ook interessant: de trekhaak is vanaf nu ook achteraf te monteren bij de Model 3.

De eerste afleveringen van de vernieuwde Model 3 vinden volgens Tesla al in oktober plaats.