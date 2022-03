Tesla Model 3 en Model Y duurder geworden

De instapversie van de Model 3, die sinds eind vorig jaar simpelweg 'Model 3' heet, staat nog steeds op de website van Tesla voor een bedrag van €49.980. Dat is nog wel het bedrag zonder afleverkosten. Het verschil zit 'm dan ook in dat laatste. Vorig jaar kostte de Model 3 inclusief afleverkosten nog €50.995, nu laat de website van Tesla een bedrag van €52.685 zien. Dat is een verhoging van €1.690. De prijs van de Model 3 Long Range is met hetzelfde bedrag verhoogd van €58.995 tot €60.685. Bij de Model 3 Performance is geen verandering te zien. Die kost nog altijd €64.985.

Het prijsverschil is bij de Model Y Long Range met €2.287 nog groter. De laatste bij ons bekende prijs inclusief afleverkosten was €65.018, die ligt nu op €67.305. Voor de Model Y Performance geldt hetzelfde als bij de Model 3: die prijs verandert niet ten opzichte van wat eerder bekend was.

AutoWeek deed navraag bij Tesla over de hogere prijzen. Een woordvoerder van het merk zei dat Tesla voor de Nederlandse markt de prijzen officieel niet had verhoogd en kon de prijsverhoging niet bevestigen. Het merk gaf dan ook geen reden op voor de hogere rijklaarprijzen op de site. Het lijkt er dus op dat Tesla de prijzen stilletjes heeft verhoogd. Dat is op zich niet ongebruikelijk in de auto-industrie, maar het is wel merkwaardig dat Tesla de verhoging verstopt in de afleverkosten. Vermoedelijk houdt de prijsstijging verband met de hogere nikkelprijs. In andere markten verhoogde Tesla om die reden namelijk wel de prijs van de Model 3 en Model Y.