Tesla Model 3 (2023) – Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Het zal je niet zijn ontgaan dat de Tesla Model 3 stevig is vernieuwd. Dat heeft ook gevolgen voor prijs en uitrusting, maar verandert niets aan het feit dat dit in het EV-landschap van 2023 een uitstekende deal blijft.

Tesla Model 3 'achterwielaandrijving' - €42.990

Met een nieuwe neus, nieuwe achterlichten, een aangepast onderstel en een stevig opgewaardeerd interieur kan de Tesla Model 3 er weer even tegenaan. Wat er precies is veranderd, lees je hier. We konden ook al met de auto op pad en deden dat in de exacte uitvoering die vandaag in ‘Back to Basics’ schittert. De absolute basisversie dus, met de enige ‘gratis’ kleur – als vanouds ‘Pearl White’ – en de standaard wielen, de 18-inch-exemplaren met gestroomlijnde wieldoppen. Wie de Model 3 zo bestelt, weet één ding zeker: dat wordt zoeken op de parkeerplaats. Model 3’s worden namelijk uitzonderlijk vaak in basistrim besteld. Dat heeft meerdere redenen: die basis-lak is met zijn metallic-afwerking helemaal niet zo basis, andere kleuren zijn erg duur en grotere wielen zijn behalve duur ook nog eens slecht voor je verbruik en rijbereik. Tel daarbij op dat een wit interieur met opgroeiende kinderen niet de handigste keuze is, en je weet waarom zoveel Model 3’s in de hier getoonde uitvoering de weg op gaan.

Er is echter nog een verklaring voor: met zo’n basis-Model 3 was altijd heel goed te leven. Geen zorgen: dat blijft zo. De actieradius is met 513 in plaats van 495 kilometer nog wat groter dan voorheen, wat vooral komt door andere banden en een verder verbeterde stroomlijn. Tesla zegt dat de versie met 18 inch zelfs 554 kilometer ver komt, al is dat geen officieel cijfer. Aan vermogen ook geen gebrek, want met 283 pk sprint de achterwielaangedreven Model 3 in 6,1 seconden van 0 naar 100. Door die zuinige banden is de topsnelheid wel flink lager dan voorheen, maar met 201 kilometer per uur doet deze auto het voor een EV alsnog erg netjes op dat verder niet zo relevante vlak.

Aan de buitenkant is het verschil tussen een achterwielaandrijver en een Long Range nu overigens alleen te zien aan het ontbreken van het ‘Dual Motor’-typeplaatje op de instapper. Voorheen kwamen daar de ontbrekende mistlampen bij, maar die lichtunits zijn met de facelift voor alle uitvoeringen geschrapt. Anders dan bij een Model Y is er bij de Model 3 wel degelijk een verschil in uitrusting tussen de instapversie en de duurdere en snellere Long Range. Zo mist de achterwielaandrijver de nodige speakers, onder meer in het deurpaneel. Evengoed krijgt het audiosysteem een update: de Tesla Model 3 RWD ( 'Rear Wheel Drive') heeft nu negen in plaats van zeven luidsprekers. De Long Range heeft er nu zeventien (!).

Het deurpaneel zelf is trouwens ook anders, in ieder geval bij het standaard zwarte interieur. De ‘Long Range’ is hier afgewerkt met een Alcantara-achtig materiaal, de Standard Range krijgt een grijzig stofje dat wat ons betreft prima staat. De nieuwe sfeerverlichting is standaard en dat geldt naar verluidt ook voor de eveneens nieuwe stoelventilatie. Alle Model 3’s krijgen vanaf nu bovendien een touchscreen voor de achterpassagiers mee, ter vermaak en voor het bedienen van allerlei zaken.

Kijken we verder naar de uitrusting, dan valt op dat er wederom bar weinig te klagen is. ‘Keyless entry’ wordt door Tesla als vanouds heel serieus genomen door telefoons als (handsfree) sleutels te gebruiken. Volautomatische climate control, een uitstekend navigatiesysteem, draadloze telefoonladers, elektrisch verstelbare en verwarmbare stoelen, kunstleer, stuurwielverwarming, een elektrische achterklep en uiteraard volledig ledverlichting zijn allemaal standaard. De simpelste Model 3 is dus net als voorheen eigenlijk helemaal ‘af’. De €1.000 euro die je nu extra betaalt, wordt gecompenseerd door de audio-upgrade, een veel fraaier afgewerkt interieur, een paar kilometer extra bereik en vooral meer stilte en comfort.