In een livestream van Tesla over de opening van zijn nieuwe ontwikkelingscentrum en Californië toont Tesla enkele seconden een shot waarin een stel designschetsen zijn te zien. In het shot liggen diverse designschetsen op een tekentafel, maar veel interessanter is natuurlijk wat er op die tekeningen te zien is. We zien een relatief kleine cross-over gezien die gezien de korte overhangen en de wielbasis een stuk kleiner lijkt dan bijvoorbeeld de Model 3 en Model Y. Ja, het is mogelijk dat het hier aangezette designschetsen van de Model Y betreft, maar gaan we niet vanuit. Op een van de half bedekte papiertjes is namelijk een designschets te zien die Tesla enige tijd geleden al gebruikte om een kleiner model te illustreren. Op de schetsene die eromheen liggen, lijken wee hetzelfde nog niet bestaande model te zien.

Wanneer komt die kleiner Tesla dan? Dat is nog even de vraag. Begin 2022 gaf Tesla aan dat het op dat moment nog niet werkte aan een compacter model, maar dat kan een jaar later natuurlijk anders zijn. Wat je van de actieradius van de officieel nog naamloze nieuwe Tesla moet verwachten? Reken op diverse motoren en meer dan één formaat accupakket, maar kijk niet gek op als de basisversie het al tot zo’n 400 kilometer schopt. Tesla kennende wordt de elektrische longinhoud onder meer gecombineerd met elektromotoren die voor indrukwekkende acceleratietijden zorgen, maar het ligt niet voor de hand dat daar de nadruk op ligt.

De komst van de kleinere Tesla valt of staat waarschijnlijk met of Tesla in staat zal zijn het model betaalbaar te kunnen houden. Mocht -ie komen, dan wordt het model ongetwijfeld op grote schaal gevoerd om de kosten te drukken. Mogelijk gaat Tesla de auto dan ook bouwen in zijn Gigafactory in Chinese Sjanghai. Of de kleine Tesla 'Model 2' gaat heten, is nog maar de vraag. Wat positionering betreft lijkt dat prima te kunnen, maar het cijfer '2' past natuurlijk maar lastig in de langlopende 'grap' van topman Elon Musk om de modelnamen van zijn auto's het woord 'SEXY' (S3XY) te laten spellen. Aan de andere kant: '2 S3XY' - ofwel 'too sexy' is natuurlijk ook een mogelijkheid. Het blijft allemaal koffiedik kijken, maar interessant is een kleine Tesla evenzeer. Niet alleen omdat er de komende jaren een heel stel compacte EV's aan zit te komen, waaronder van de Volkswagen Groep . De concurrenten zitten beslist niet stil, dus er is voor Tesla werk aan de winkel.