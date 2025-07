Tesla riskeert een verkoopstop van een maand in Californië, de belangrijkste Amerikaanse staat voor het merk. De reden: Tesla zou klanten misleiden over de autonome technologie in de auto's.

Er is in de loop der jaren al heel wat te doen geweest om Tesla's beweringen rond Autopilot en FSD. Het zou bijvoorbeeld verkeerde verwachtingen scheppen bij Tesla-rijders en daardoor gevaarlijke situaties creëren. In de VS heeft Tesla al vaker een tik op de vingers gekregen van autoriteiten omdat het klanten onterecht het idee zou geven dat Tesla's volledig zelf kunnen rijden zonder scherp toezicht van de bestuurder.

In Californië dreigt het lokale equivalent van de RDW (DMV) daarom nu met een verkoopverbod van maar liefst een maand. Dat lezen we bij Electrek. Tesla zou nog altijd te misleidende advertentieteksten gebruiken en met deze stevige maatregel hoopt men dat een halt toe te roepen. Concreet lijkt de DMV erop uit te zijn om de naam Full Self-Driving aan te pakken, maar ook om Tesla-topman Elon Musk duidelijk te maken dat hij zich voorzichtiger moet uitlaten over de autonome mogelijkheden van Tesla's.