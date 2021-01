Tesla maakt werk van Chinese designstudio

De nieuwe ontwerper moet 20 jaar ervaring hebben in het vak en een 'brug kunnen slaan tussen China en Amerika'. Volgens de bronnen heeft Franz von Holzhausen, de designchef bij Tesla, al verschillende mensen geïnterviewd, maar het is niet duidelijk wie dat zijn. De hoofdontwerper gaat naar verluidt een ontwerpstudio van 20 man leiden. Het is de bedoeling dat van daaruit nieuwe ontwerpen ontstaan die in de smaak vallen bij de Chinese consument. Het technische gedeelte van het ontwerp vindt in dat geval echter nog steeds in Amerika plaats, maar de auto's rollen in Sjanghai van de band.

Voor Tesla is de Chinese markt belangrijk. Vorig jaar verkocht het merk er om en nabij de 145.000 auto's, iets minder dan een derde van de totale verkoop. Tesla moet echter aan de bak om het op te kunnen nemen tegen de toenemende concurrentie van Chinese automerken. Eén van de eerste auto's die Tesla op de Chinese markt afstemt is een compacte hatchback die onder de Model 3 komt te staan. Dit type komt hoogstwaarschijnlijk ook naar Europa. Omdat men aanstuurt op een productiestart in 2022, lijkt het onwaarschijnlijk dat de nog op te richten designstudio enige invloed gaat hebben op het ontwerp van de hatchback. De eerste 'Chinese Tesla' laat vermoedelijk dus nog even op zich wachten.