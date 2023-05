Tesla lanceert ‘Track Package’ voor Model S Plaid

Het Track Package is specifiek bedoeld voor de Tesla Model S Plaid, de razendsnelle versie die qua sprinttijden eigenlijk elke andere auto achter zich laat. Wie behalve in rechte lijn ook op het circuit het maximale uit zo’n Plaid wil halen, kan binnenkort het Track Package aanvinken in de Tesla Shop. Dan krijg je speciale keramische (!) remschijven rondom, andere remklauwen, speciale remvloeistof en 20-inch wielen met Goodyear Supercar 3R-banden. Die wielen zijn daarmee grappig genoeg een maatje kleiner dan de normaliter optionele ‘Arachnid’-exemplaren, maar bieden dus wel ruimte voor die remmen. Die zijn overigens wel welkom, want standaard krijgt een Plaid gewoon de remmen van de iets minder snelle ‘standaard’ Model S mee.

Wie alleen de remmen wil en de rest laat zitten, kan daar volgens Tesla straks ook voor kiezen. Met ‘straks’ doelen we op juni, want dan hangt Tesla definitief een prijs en een bestelmogelijkheid aan de optie. Die prijs komt ergens tussen de €13.825 en €18.435 uit, weten we al wel. Een hele bak geld, maar buiten de genoemde zaken krijg je dan ook een software-update. Die brengt wat misschien wel het opvallendste onderdeel is van dit pakket: een veel hogere topsnelheid. Waar een Model S Plaid normaliter ophoudt met versnellen bij 250 km/h, knalt de versie met dit Track Package door naar maar liefst 322 km/h. Daarmee is het bij ons weten na hypercars zoals die van Rimac de snelste EV die je kunt kopen, al zit de Maserati Granturismo Folgore hem met 320 km/h wel op de hielen.

Nu het toch over de Tesla Model S gaat: wie er nu een koopt, krijgt 3 jaar gratis Superchargen. Dit geldt ook voor de Tesla Model X. Pakken we meteen de actuele prijzen voor beide modellen even mee, want op dat vlak verandert er immers nogal eens wat bij Tesla. Een Model S is er zonder afleverkosten vanaf €107.490, voor een ‘Dual Motor All-Wheel Drive’. De Model S Plaid kost minimaal €132.490. Ook bij de Model X maakt Tesla onderscheid tussen deze twee versies, die hier respectievelijk €116.490 en €136.490 kosten. Voor de prijzen met afleverkosten tel je bij al deze bedragen €1.003 op. Het Yoke-stuurwiel is inmiddels trouwens een optie met een meerprijs en lijkt daarmee een lekker exclusieve toekomst tegemoet te gaan. Wie het wil, betaalt €250 extra.