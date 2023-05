Tesla laat nieuw model doorschemeren

De jaarlijkse aandeelhoudersbijeenkomst van Tesla zorgt altijd wel weer voor wat nieuws en dat is dit jaar niet anders. Topman Elon Musk beloofde dat de Cybertruck dit jaar echt nog op de markt komt en vlak daarna verscheen er een mysterieuze afbeelding op de schermen. Daarop zien we duidelijk een Tesla met Model Y-achtige proporties en Musk heeft het daarbij over één van twee 'nieuwe producten' die eraan komen. Waarschijnlijk is dat de alweer bijna drie jaar geleden bevestigde 'instap-Tesla' die, zo stelde men toen, zo'n 25.000 dollar moet gaan kosten. Mogelijk is de andere auto waar hij het over heeft de eerdergenoemde Cybertruck, al kan het ook gaan om een bestel- of personenbus.

Dat tweede lijkt het meest waarschijnlijk, aangezien er vorige maand in het Master Plan werd gesproken over de komst van een compacte auto en een busje. Er dook zelfs al beeld op van Tesla's bestaande modellengamma met daarbij behalve de Cybertruck ook nog twee onder een doek geparkeerde modellen. Waarschijnlijk dus die twee. De instap-Tesla krijgt volgens de gegevens uit het Master Plan een 53 kWh grote LFP-accu en zou volgens Tesla goed zijn voor bijna twee keer zoveel verkopen als de Model 3 en Model Y samen.

Musk geeft in de presentatie nog weinig informatie over de nieuwkomers, al belooft hij wel dat ze qua ontwerp en productieprocessen 'met kop en schouders boven al het bekende uit de industrie uit zullen steken'. Dat zijn geen malse beloften. Samen zouden de twee nieuwe modellen goed zijn voor ruim 5 miljoen verkochte exemplaren per jaar, al benadrukt Musk dat dat nog een vrij wilde gok is.