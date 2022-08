Tesla laat Amerikaanse veiligheidswaakhond FSD testen

Tesla's Full Self-Driving (FSD) is de afgelopen tijd in een kwaad daglicht komen te staan, maar Tesla maakt zich er kennelijk geen zorgen over. Volgens topman Elon Musk kan veiligheidsinstantie NHTSA nu zelf FSD Bèta gaan testen.

Tesla's FSD Bèta, waarmee geselecteerde auto's in de VS nu al zelfstandig een route kunnen rijden, is regelmatig het mikpunt van kritiek. Onlangs nog, toen uit een test zou blijken dat het niet adequaat reageert op kinderen op de weg. De geloofwaardigheid van die test werd echter direct in twijfel getrokken, mede omdat de test werd uitgevoerd door iemand die een ware kruistocht tegen FSD voert. Ook uitte de beruchte Ralph Nader zich eerder deze maand uiterst kritisch over FSD. Het kan toeval zijn dat het nu gebeurt, maar Tesla-topman Elon Musk lijkt in een reactie op de kritiek FSD Bèta nu open te stellen voor de Amerikaanse veiligheidsinstantie NHTSA.

Musk reageert op een tweet waarin een verzoek van de NHTSA te lezen is uit januari van dit jaar. Daarin vraagt de NHTSA Tesla om FSD Bèta aan te zetten in een Tesla die de NHTSA al in het bezit heeft. "Ok, we zullen het aanzetten," reageert de topman. Dat stelt de NHTSA voor het eerst in staat om zelf FSD te onderzoeken. Of en waarom Tesla tot nu toe heeft gewacht om gehoor te geven aan het verzoek, is niet bekend.

Tesla staat in ieder geval al aardig op de radar bij de NHTSA, dus de mogelijke bevindingen van de waakhond zijn interessant. Vorig jaar moest Tesla van de NHTSA het onmogelijk maken om op het centrale scherm spelletjes te spelen tijdens het rijden. Eerder opende de NHTSA al een onderzoek naar Tesla's Autopilot, naar aanleiding van ongevallen waarbij dat systeem mogelijk een rol had gespeeld. De NHTSA heeft het onderzoek sindsdien meermaals uitgebreid en heeft Autopilot nog steeds onder de loep liggen. In juni kwam naar buiten dat de instantie reden ziet tot dieper onderzoek naar de werking van Autopilot bij ongelukken.