Tesla komt met extra lange en ruime Model Y

Er was al eens een zevenzitsversie van de Tesla Model Y, maar door ruimtegebrek op de achterste rij sloeg dat eigenlijk nergens op. Nu stoomt Tesla een betere oplossing klaar, in de vorm van een uitgerekte én op essentiële plekken ook opgehoogde Model Y. Dit is ‘m.

De Tesla Model Y die je hier ziet, heet naar verluidt simpelweg ‘Model Y L’ en is vooralsnog bedoeld voor China. Hij is daar nog niet officieel onthuld, maar dat kan gezien de kwaliteit van deze beelden nooit lang meer duren. De foto’s zijn opgedoken in het archief van het Chinese Ministry of Industry en Information Technology (MIIT), en deze keer hebben we niet Lars Krijgsman, maar Carnewschina.com gebruikt om ze daaruit te vissen.

De beelden tonen een Model Y die in alles ‘gewoon’ een Model Y is, maar op één of andere manier toch niet helemaal lijkt te kloppen. Een tweede blik levert al meer op. Het dak lijkt naar achteren toe dikker en volgt een andere lijn, de achterklep is op een andere manier uitgesneden en de achterste zijruit is een stuk groter dan we gewend zijn. Het resultaat lijkt op een mengeling van Model Y en Model X, zij het zonder de ‘falcon wing doors’ van laatstgenoemde.

De Model Y L heeft inderdaad een hoger dak, en moet daarmee voor achterpassagiers meer hoofdruimte bieden. Essentieel in dit geval, want zoals we eerder met Rita vaststelden is er van hoofdruimte op de derde zitrij van een reguliere Model Y geen sprake. Volgens de gegevens van het MIIT is de L-versie van de Tesla Model Y inderdaad hoger dan een normale ‘Y’, namelijk 44 millimeter. Hij is echter ook zo’n 18 centimeter langer en heeft een met 15 centimeter opgerekte wielbasis, dus de overhang achter is ook groter.

De Model Y L is de eerder aangekondigde zeszits-variant van de Model Y. Reken dus op twee zitrijen van twee, nog een verschil met de eerdere zeven ‘zitplaatsen’ van de Tesla. Het gaat hier dus niet om een auto die is verlengd om het de passagiers op rij twee zo aangenaam mogelijk maken, zoals vaak wel het geval is bij auto’s die voor de Chinese markt worden opgerekt. Als zes- of zevenzitter zien wij absoluut ook markt voor deze opgerekte en opgehoogde Model Y in Europa, al is het zeer de vraag of Tesla hem gaat klaarmaken voor de Duitse fabriek en de Europese markt.