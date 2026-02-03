Tesla is 2026 niet goed begonnen: registraties in Nederland gekelderd
Enorm in de min
Tesla had in 2024 een topjaar, maar zag zijn registraties in Nederland in 2025 vrijwel maandelijks inzakken. Het tij is voor Tesla nog niet gekeerd. Ook in januari ging het namelijk slecht.
In 2024 registreerde Tesla in Nederland ruim 30.000 nieuwe auto's. Daarmee was het na Kia, Volvo en Toyota het populairste merk in ons land. Vorig jaar ging het Tesla minder voor de wind. De registraties halveerden vorig jaar bijna en de registratieteller eindigde op een teleurstellende 16.703 nieuwe Tesla's. Helaas voor Tesla is 2026 niet sterk begonnen.
In januari registreerde Tesla in Nederland slechts 307 nieuwe auto's. Dat waren er maar liefst 67 procent minder dan in januari vorig jaar. Ter vergelijking: in januari van Tesla's topjaar 2024 zijn er in Nederland 1.610 nieuwe Tesla's geregistreerd. In januari 2023 zette het 590 exemplaren op kenteken. Het marktaandeel van Tesla is ten opzichte van januari vorig jaar ruimschoots gehalveerd van 2,8 naar nog geen 1,1 procent.
Vrijwel alle nieuwe Tesla's die in januari zijn geregistreerd, waren een Tesla Model Y. Het gaat om 293 exemplaren. De Tesla Model was slechts goed voor zeven stuks. De Model S en Model Y waren samen goed voor zeven registraties.
PRIVATE LEASE Tesla
Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?
Tesla Model 3 RWD SR plus 325PK SOH 90% LFP Accu Lmv 19" AutoPilot Leder Panoramadak Adaptive-Cruise Camera's Elektr.-Stuur+Stoelen+Spiegels+Geheugen+Easy-Entry+Verwarmde stoelen Park assistent Pdc WIFI Lane-Assist Speed-Assist Navi LED DAB Voorverwarmen interieur via App Keyless One-Pedal-Drive 1e Eigenaar Origineel Nederlandse Auto Fabrieksgarantie op motor en accu tot 05-12-2028/160.000km
- 2020
- 99.891 km
Tesla Model 3 RWD SR plus 325PK SOH 93% LFP Accu Lmv 18" AutoPilot Leder Panoramadak Adaptive-Cruise Camera's Elektr.-Stuur+Stoelen+Spiegels+Geheugen+Easy-Entry+Verwarmde stoelen Park assistent Pdc WIFI Lane-Assist Speed-Assist Navi LED DAB Voorverwarmen interieur via App Keyless One-Pedal-Drive Origineel Nederlandse auto Fabrieksgarantie op Accu en Motor tot 5-12-2028/160.000km
- 2020
- 109.524 km
Tesla Model 3 Long Range Dual Motor + Trekhaak!!
- 2019
- 112.475 km