Tesla in maart populairste merk van Nederland

In maart dit jaar zijn in Nederland ruim 37.000 nieuwe personenauto's registreert. Dat waren er maar liefst een dikke 50 procent meer dan in diezelfde maand vorig jaar. Tesla registreerde afgelopen maand de meeste nieuwe personenauto's in ons land.

In maart zijn in Nederland 37.452 nieuwe personenauto's gekentekend. Dat waren er maar liefst 51,1 procent meer dan de 24.781 nieuwe personenauto's die in maart vorig jaar werden geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van Bovag, RAI Vereniging en RDC. De jaarteller staat over de eerste drie maanden van 2023 op 98.059 nieuwe personenauto's. Dat zijn er 25,2 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2022. De enorme procentuele toename houdt natuurlijk verband met het gegeven dat de importeurs de grote achterstanden die de laatste 2 jaar zijn opgebouwd in hoog tempo aan het wegwerken zijn.

Populairste automerken in Nederland, maart 2023

Tesla was met maar liefst 3.160 registraties het automerk dat in maart in Nederland de meeste nieuwe auto's registreerde. Het marktaandeel van Tesla lag in maart op een bepaald niet misselijke 8,4 procent. Op plek twee vinden we Volkswagen met bijna 3.000 registraties en een marktaandeel van bijna 8 procent. In februari stond Volkswagen op plek drie. Op die positie vinden we nu Kia dat daarmee twee posities is gedaald ten opzichte van februari. Met een totaal van bijna 2.700 registraties en een marktaandeel van ruim 7 procent heeft het merk echter weinig reden tot klagen. Volvo en Peugeot - in februari niet in de top 5 te vinden - staan achtereenvolgens op plek vier en vijf.

Merk Aantal Marktaandeel 1 Tesla 3.160 8,4 procent 2 Volkswagen 2.972 7,9 procent 3 Kia 2.672 7,1 procent 4 Volvo 2.261 6,0 procent 5 Peugeot 2.250 6,0 procent

Populairste auto in Nederland, maart 2023

In maart was ook de auto waarvan er de meeste exemplaren van zijn geregistreerd afkomstig van Tesla. De Tesla Model Y was met 2.362 gekentekende exemplaren goed voor een marktaandeel van maar liefst 6,3 procent. De Volvo XC40 volgt op geruime afstand op plek twee, er werden in maart 1.298 stuks van gekentekend (marktaandeel: 3,5 procent). De immer populaire Peugeot 208, Lynk & Co 01 een Opel Corsa vullen in die volgorde de rest van de registratie-top-vijf.