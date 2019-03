Tesla houdt gemoederen rond pick-up warm

In 2017 liet Tesla tijdens een van zijn grote media-evenementen de Semi zien, een elektrische truck die de transportwereld op zijn kop moet gaan zetten. Die bewuste avond trok Tesla als verrassing het doek van een volledig nieuwe en volslagen buitenissige tweede generatie van de Roadster. Vorige week vrijdag presenteerde Tesla de Model Y en ook tijdens die gebeurtenis schoof het merk een verrassing naar voren. Tijdens de presentatie liet het merk namelijk een glimp zien van de op stapel staande elektrische pick-up van het bedrijf.

Tesla-topman Elon Musk slingerde naderhand zijn computer nog even aan de teaserafbeelding te delen, mocht je hem gemist hebben tijdens de presentatie. Wat we precies zien, is nog enigszins onduidelijk. Het zichtbare Tesla-logo doet vermoeden dat we hier de hoekige neus an de pick-up zien. Tesla is overigens het enige bedrijf dat bezig is met een elektrische pick-up. Begin dit jaar werden namelijk deze Atlis en deze veelbelovende creatie van Rivian gepresenteerd. Het toevoegen van een elektrische pick-up aan zijn leveringsgamma is ongetwijfeld een slimme zet van Tesla. Pick-ups van het formaat Ford F-150 zijn in de Verenigde Staten niet aan te slepen. Vorig jaar gingen in het land ruim 900.000 exemplaren uit Ford's F-Serie over de toonbank. Verwacht de pick-up niet voor 2021 op de markt.